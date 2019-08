Leserbriefe

Dauerthema Klima;Leserforum 6. August

Herr Rainer Heppel schreibt, mit der Entwicklung eines Motors, der mit CO2 anstatt Benzin/Diesel läuft, wäre die Reduzierung des Kohlendioxids in den Griff zu bekommen. Hierzu möchte ich bemerken, dass es diesen Motor längst gibt, ja sogar welche, die nur mit Wasser laufen. Leider werden solche Entwicklungen – auch hinsichtlich klimafreundlicher Energieerzeugung – nicht gefördert bzw. abgewürgt oder totgeschwiegen, von denen, die wirklich das Sagen haben und was nicht in deren Sinne ist.

Leonhard Daisenberger

Wessobrunn