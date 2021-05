 Corona-Impfung und Öffnung

Leserbriefe zu Corona

Meike Finke: Berechtigte Sorge; Leserforum 8./9. Mai

Frau Finke kann ich nur den Rat geben, sich für die Impfung in Arztpraxen anzumelden. Ich hatte gerade noch Glück, nach vier Monaten Wartezeit (Priorität 2) vom Impfzentrum einen Termin für Anfang Mai zu bekommen.

Brigitta Mitschke

Brunnthal

Söder verkündet den Öffnungsplan, 7. Mai

Die (un-)eingeschränkte Freiheit für alle Doppeltgeimpften, Corona-Genesenen & Co. ist endlich da! Betroffen davon sind naturgemäß ältere Menschen, die jetzt Abend für Abend vor der Frage stehen dürften: „Entweder vor dem Pantoffelkino weiterschlafen oder ab 22.00 Uhr mit Impfpass, Reisepass, Ausweis und sonstigen Zertifikaten, raus in die Nacht!?“ Das Pflichtprogramm mit FFP2-Maske und Mindestabstand gilt allerdings weiterhin für alle weiter. Wer da jetzt nicht gleich vom Impf-Saulus zum Impf-Paulus mutiert, dem ist wirklich nichts mehr heilig.

Klaus P. Jaworek

Büchenbach

Wir sind mitten im Krieg. Es ist Wahlkampf und unsere Politiker scheuen nicht zurück, Kollateralschäden (das Wort war vor ca. 10 Jahren sehr häufig zu hören) in Kauf zu nehmen. Sie wollen die Wahlen gewinnen. Coronaopfer nehmen sie hierfür in Kauf. Auch besonders christliche Politiker. Einer davon wollte bei Amtsantritt sogar in öffentlichen Gebäuden seines Landes verbindlich Kreuze an den Wänden sehen und hat sich mit einer Reise zum Papst lächerlich gemacht. Ich glaube nicht, dass wir diesen Herren bei der nächsten fränkischen Fastnacht als „Zeus“ verkleidet ertragen müssen. „Donar“ sei dank. Hoffentlich begreift irgendwann mal das Wahlvolk, welche Verantwortung es trägt.

Ernst Böshenz

Bad Tölz

Die Biergärten öffnen wieder, hurra! Heute ist ein guter Tag für viele Landkreise in Bayern, auch für den Landkreis Starnberg. Die Biergärten und andere Außengastronomie darf wieder öffnen, das will ich unterstützen. Vor dem Vergnügen stehen jedoch Erledigungen. Morgens zum Bäcker, ohne Covid-Test.

Um 10 Uhr Einkaufen im Supermarkt, ohne Test. Auf dem Weg die Runde zur Post, zum Geldautomaten und zum Getränkemarkt, alles ohne Test. Einen Arzttermin habe ich auch noch, da fahre ich zwei S-Bahn-Stationen hin und zurück, ohne Test. Der Tag ist geschafft, jetzt noch schnell zur Apotheke, einen Test machen, damit ich endlich draußen im Biergarten sitzen darf.

Dr. Elof Frank

Gauting

Ich schäme mich, weil ich mit Astrazeneca geimpft bin. Allen Pressemeldungen zum Trotz, war ich immer happy, geimpft zu sein. Aber was da nun alles auf einen einprasselt, bis hin zu weniger Wirksamkeit etc. das bringt Zufriedenheit! In diesem Sinne: Gut Pieks!

Rolf van Hezik

Icking

Was jetzt in Bayern für Geimpfte gilt; Politik 7. Mai, Neue Freiheiten mit Corona; Leserforum 8./9. Mai

Selten hat mich ein Leserbrief wie der von Frau Erika Herzmann so betroffen und wütend gemacht. Frau Herzmann bezeichnet sich als gesund! Woher weiß sie das, wenn sie sämtliche Tests verweigert? Es gibt hoch infektiöse Erkrankte, die keinerlei Symptome aufweisen.

Bis dato hat es noch keinen Impfzwang der Regierung gegeben. Im Gegenteil: Alle Impfwilligen warten verzweifelt auf einen Impftermin. Mein Mann (75) und ich (70) wollen bestimmt nicht zu großen Reisen aufbrechen und haben uns trotzdem sehr über unseren ersten Impftermin gefreut. Schade, dass es für solche Verweigerer keine Verpflichtung in schriftlicher Form gibt, dass sie auf jegliche Behandlung auf der Intensivstation verzichten. Hat Frau Herzmann noch nie einen Blick im TV auf die Intensivstationen gewagt? Was mir gefallen würde, wäre, dass diese Verweigerer die Rechnung selbst bezahlen müssten.

Barbara Mayr

Moosach bei Grafing

Als ich heute Morgen den Münchner Merkur in die Hand nahm, freute ich mich schon über die „Sensation“ , dass die Grünen die CSU iin der Wählergunst überholt haben. Leider wurde meine Vorfreude total enttäuscht, ebenso die Erwartung, dass ich einen entsprechenden Kommentar zu lesen bekomme. Also von meiner Tageszeitung, die ich seit Jahrzehnten lese, kein einziges Wort zu dem Erdbeben in Bayern? Das muss ich denen schreiben. Ich kann’s verstehen, der Frust ist groß und lässt nichts Gutes für den Herbst ahnen. Bedanken können sich die Millionen Anhänger bei Kanzlerin Merkel und ihrem kürzlich so mit ihr liebäugelnden Kumpanen Söder, der es sich nicht hat nehmen lassen, jedes Mal als Erster die Horrorbotschaften über die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten zu verkünden. Man sah es ihm förmlich an, wie es ihm Spaß machte als Lehr- und Zuchtmeister der Nation aufzutreten. Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat er aber mit der Art und Weise, wie er mit seinem Kandidaten-Kollegen Armin Laschet umhergesprungen ist, wie er ihn beleidigt und gedemütigt hat. Das fand ich empörend und festigte meinen Entschluss diesmal im September nicht die CSU zu wählen.

Erinnert sei dabei an die Jahrzehnte zurück betriebene Politik der Union, ihre Kanzler selbst fertig zu machen. Die Kanzlerin hat mit ihrer katastrophalen Personalpolitik (von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und viele andere) zu dieser Krise erheblich beigetragen. Man kann gespannt warten.

Hans-Joachim Acker

Grafing