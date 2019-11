Hang zur Sucht wird gefördert

Leserbriefe

CSU überdenkt Cannabis-Verbot; Titelseite 6. November; Wolfgang Hauskrecht: Cannabis – Wundermittel oder Rauschgift?;Im Blickpunkt 8. November

Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als es in Deutschland noch kein Rauchverbot gab und in Gaststätten, Diskotheken oder anderen öffentlichen Einrichtungen der Qualm von Produkten der Tabakindustrie die Räumlichkeiten des Öfteren in eine Waschküche verwandelte, deren Dunst nicht nur für die Atemwege zur Pein wurde, sondern auch den Gästen Schwierigkeiten bereitete, sich zu orientieren.

Wie froh und erleichtert sind doch heutzutage viele Menschen, die dem blauen Dunst keine Träne mehr nachweinen und nicht mehr von dem lästigen Qualm gestört werden. Unverhohlen gebe ich zu, selbst zur Klientel der Rauchenden zu gehören, aber ohne Umschweife sage ich auch, es ist ein wahrer Segen, sich in rauchfreien öffentlichen und privaten Räumen aufzuhalten.

Ob Rauchen ein Genussmittel ist, lasse ich dahingestellt sein, aber ohne Zweifel ist der Nikotindampf ein Suchtmittel, genauso wie der Alkohol, Aufputschmittel und Drogen, egal welcher Art. Im Gegensatz zu Alkohol und Drogen beeinträchtigt der Genuss von Tabak aber nicht das Urteilsvermögen, wohingegen man durch Alkohol und Drogen die Kontrolle über sich, je nach zugeführter Menge, allmählich oder ganz verliert.

Durch die Legalisierung von Hanfprodukten, wenn auch in minimalen Mengen, wird erneut der Hang zur Sucht gefördert. Eine Gesellschaft aber, die nur durch Suchtmittel bei Laune gehalten wird, dürfte auf lange Sicht nicht zufriedengestellt werden, ganz im Gegenteil. Denn egal welcher Sucht man sich unterwirft, ob Spielsucht, Drogensucht, Smartphonesucht, Konsumsucht oder Geltungssucht, das Ergebnis wird immer ähnlich sein, dass man das ganze Leben auf der Suche nach den unbewussten Ursachen der Sucht ist und es nur wenigen gelingt, sich wieder von der Sucht zu befreien.

Michael Bergmann

Garmisch-Partenkirchen

Man kann der CSU ja vieles nachsagen, aber in den letzten Monaten bekommen sie eines hervorragend hin: die Demontage ihres konservativen Profils. Nur um dem allgemeinen Mainstream zu gefallen, übernehmen sie mehr und mehr Positionen der Grünen, ob das die verbindliche Quotenregelung bei der Frauenparität ist (nichts gegen Frauenparität, im Gegenteil, aber wenn schon, dann bitte freiwillig) oder ob das die bürokratischen Auflagen für den Mittelstand und die kleinbäuerlichen Betriebe sind (siehe Bauerndemo in München).

Rauschgift in jedweder Form darf nur streng kontrolliert für medizinische Zwecke ausgegeben werden. Alles, was darüber hinausgeht, muss unter Strafe gestellt werden, Punkt. Davon, dass Daniela Ludwig in andere Länder reist, um zu sehen, wie das bei denen funktioniert, wird das Rauschgift auch nicht harmloser. Allein schon, dass Daniela Ludwig es in Erwägung zieht, Rauschgift freizugeben, wäre zu Zeiten von Franz-Josef Strauß oder Edmund Stoiber schon Hochverrat an den Grundsätzen der CSU gewesen. Natürlich hat sich die Gesellschaft seitdem auch geändert, aber ich frage mich immer öfter, ob die Richtung noch stimmt. Bleibt abzuwarten, ob als nächstes die Landwirtschaftsministerin Kaniber den Veggie-Day ausruft.

Josef Reischl

Schwabhausen