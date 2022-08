Das Bedürfnis nach ehrlichem Uwe-Seeler-Fußball

Ob man dem Frauenfußball mit dem ständigen Vergleich mit den Männerkollegen wirklich einen Gefallen tut, ist ein eigenes Thema. Allerdings ist Fußball als wichtiger Teil unserer Gesellschaft auch deren Spiegel. Folglich kommt man bei der Analyse gesellschaftlicher Zustände wie Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zwangsläufig zu Vergleichen.

Nach der Betrachtung etlicher Spiele bei der Frauen-Europameisterschaft in England mit diesem dramatischen Finale als würdigem Höhepunkt weiß ich als Dauerkartenkunde bei einem Münchner Mittelstandsbetrieb, dass ich dort mit Herzblut für circa 52 Euro pro Spiel mitunter sportlich unansehnlicher, drittklassiger Männerathletik huldige. Als Augenzeuge der Willkommensfeier auf dem Frankfurter Römer werde ich mir nächste Saison mindestens ein Frauen-Bundesligaspiel anschauen, damit nach diesem beeindruckenden Auftritt nicht nur mit unserer Nationalmannschaft auch unterm Jahr diesseits von sofagestützter Kurzzeit-euphorie etwas weitergeht. Das Bedürfnis nach ehrlicherem und authentischem Uwe-Seeler-Fußball scheint mir derzeit bei den Frauen in besseren Händen als in der durchgestylten finanziell überfütterten Beletage der Männer. London wird wahrscheinlich viel schöner gewesen sein als Katar. Auch von daher brauchen sich die Frauen von den Männern keine überheblichen Sprüche gefallen lassen.

