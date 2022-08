Das Landleben genießen

Kathrin Braun: „Schauma moi, ob die Kühe noch scheißen dürfen“; Im Blickpunkt 2. August

Ich bin in Peiting in der sogenannten Vogelsiedlung aufgewachsen. Dort wurden täglich Kühe von den umliegenden Wiesen zu den damals noch bewirtschafteten Höfen im Dorf heraus- und hereingetrieben. Dabei war der größte Spaß von uns Kindern das „Kuhfladenhüpfen“: Wer es schaffte, barfuß von einem zum anderen Fladen zu hüpfen mit möglichst wenig Zwischenschritten, war der Sieger. Auch wenn das heutzutage manchem unhygienisch vorkommen mag und vor lauter Ekel nicht mehr vorstellbar: Keiner wurde krank und keiner von den Eltern hat sich aufgeregt, weder über unseren Zeitvertreib noch über die Fladen auf der Straße.

Ja, das ist 40 Jahre her, und die Zeiten ändern sich. Das ist in reinen Neubausiedlungen heute vielleicht nicht mehr so gern gesehen. Meistens findet Viehaustrieb jedoch in dörflichen Strukturen statt, wo neben Wohnhäusern halt auch noch Bauernhöfe zu finden sind. Und die schon lange vorher da waren!

Ich freue mich über jede Kuh, jedes Pferd, jedes Schaf auf der Weide. Das gehört zu einer artgerechten Haltung dazu. Dafür nehme ich auch gerne Kuhfladen oder Pferdeäpfel in Kauf. Wen das so stört, dass das (oft selbst gewählte) Landleben nicht mehr genossen werden kann und man anderen das Leben damit schwer machen muss, sollte ernsthaft über seine Wohnortwahl nachdenken.

Marion Raab

Peiting

Der Kommentar vom Wirtschaftsminister Aiwanger hat mich sehr amüsiert. Ich gebe ihm vollkommen Recht, denn viele wollen nach Bayern ziehen und möglichst aufs Land. Diese Neubürger sind aber nicht bereit, die schon immer bestehenden Gegebenheiten zu akzeptieren.

Was gibt es Schöneres, als zufriedene Rinder auf der Weide zu beobachten. Man regt sich über das Kirchengeläut, die Kuhglocken und das Krähen der Hähne auf. Ich rate all diesen Menschen, entweder sie finden sich mit den Gegebenheiten, die in Bayern herrschen, ab, oder sie ziehen dorthin, wo der Pfeffer wächst.

Marika Kosyk

Münsing

1976 hat es mich von Hamburg nach Oberbayern verschlagen, seitdem ist Bayern meine Heimat. Ich liebe das idyllische Leben auf dem Land, wo noch Hähne krähen dürfen und Kuhglocken zu hören sind. Hier wird noch Kultur und Tradition gelebt. Wo Bauernhöfe verschwinden, liegen Äcker bald brach und verwildern die Wiesen. Schon aus Gründen des Umweltschutzes und der damit verbundenen Landschaftspflege muss alles unternommen werden, damit uns die bayerischen Bauern erhalten bleiben.

Holger Norton

Wilzhofen

Seit mindestens Jahrhunderten hinterlassen Tiere wie Kühe, Schafe und Ziegen auch beim Viehtrieb dort etwas, wo sie müssen. Im Alpenraum bimmeln die Kuhglocken, und der Hahn kräht auf dem Mist. Und auch Rösser lassen ihre Äpfel fallen, wo es eben sein muss. So ist das hier in Bayern, Österreich. Südtirol und der Schweiz. Wen das stört, weil es ihn als „Stoderer“ aufs Land gezogen hat oder er von sonst wo nach Bayern gezogen ist, hat das genau so zu akzeptieren. Nicht der Bauer oder das Vieh sind zugezogen, sondern sie sind hier heimisch seit Menschengedenken.

Für mich beginnt die Blödheit genau dort, wo Menschen dagegen klagen, Verwaltungen und Gerichte sich dann auch noch auf Steuerzahlerkosten mit diesem „Bockmist“ befassen. Das muss aufhören, denn jeder „zuagroaste Neusiedler“ weiß vorher, dass es auf dem Land und im Dorf eben andere Gesetzmäßigkeiten gibt als in der Großstadt. Also, entweder das Landleben akzeptieren, oder dort bleiben, wo es nicht ländlich zugeht – also im Häusermeer. Da hinterlassen nur Hunde auf öffentlichen Verkehrsflächen, auf dem Rasen und in Parkanlagen ihren Kot und pinkeln Bäume oder Autoreifen an.

Heimo Kandler

Wartenberg