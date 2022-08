Debatte um die Öffentlich-Rechtlichen

Georg Anastasiadis: Selbstbedienungsladen Rundfunk?; Kommentar 6./7. August

Es gehört zu den traurigen Gewissheiten, dass sich trotz der zahlreichen Herausforderungen für unser Land an den maroden Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit seinen von den Bürgern erhobenen Zwangsgebühren nichts ändern wird. Auch der Skandal um die nach wie vor als Intendantin des RBB fungierende Frau Schlesinger wird daher mit keinen weitergehenden Konsequenzen verbunden sein. Dank der verfassungsrechtlich abgesicherten Gebühreneinnahmen leistet sich Deutschland nicht nur den teuersten Rundfunk weltweit mit zum Teil absurd hohen Gehältern für dessen zahlreiche Funktionsträger.

Vielmehr werden auch die diversen Rundfunk- und Verwaltungsräte – besetzt mit Politikern sowie Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen – ihrem eigentlich angedachten Kontroll-auftrag schon angesichts der zahlreichen Gebührenerhöhungen in der Vergangenheit und dem Verzicht auf ernsthafte Einsparpotenziale nicht ansatzweise gerecht. So dürfen wir uns als Zwangsgebührenzahler damit abfinden, unter dem Stichwort des Informationsauftrages mit allerlei Programminhalten beglückt zu werden, welche zwar den gesellschaftlichen Zielvorstellungen der öffentlich-rechtlichen Funktionsträger, etwa im Hinblick auf die scheinbar unverzichtbare „Gender-Sprache“, wenn auch nicht notwendigerweise dem Geschmack des Publikums entsprechen.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Uns kleinen Leuten wird so manches abverlangt. Hohe Geldentwertung, sehr hohe und nicht gerechte Energiekosten, hohe Steuerlasten bis hin zur Entwertung des Euro. Aber nein, das sogenannte Establishment, die oberen Zehntausend kriegen ihren Hals (Schlund) nicht voll. Alles rausholen, was rauszuholen ist. Das schreit zum Himmel und ist par excellence nur noch als korrupt zu bewerten. Wann hört dieses Abgreifen des „Souveräns“ Wähler endlich auf?

Eduard Batista

München

Trocknet endlich den Sumpf der Öffentlich-Rechtlichen aus. Kein Mensch braucht fast hundert Fernseh- und Rundfunkprogramme in Deutschland, von denen die ARD den Löwenanteil hält. Die Hälfte würde auch reichen. Macht eine unabhängige und objektive Berichterstattung, ohne die eigene politische Meinung kundzutun, und verzichtet auf das blödsinnige Gendern. Reduziert die Talk-Shows auf ein Minimum, denn die meist in eine Richtung vorgefertigten Fragen und Antworten kotzen einen schon an.

Schafft die Zwangsgebühren ab. Wir Bürger sollten nur für das zahlen müssen, was wir auch sehen wollen. Und wir wollen auf keinen Fall weiterhin den Luxus der Intendanten und einen überzogenen Personalapparat finanzieren.

Steckt das eingesparte Geld in bessere Sendungen, denn die monatelangen Wiederholungen sind eine Zumutung. Über acht Milliarden Euro kassieren ARD, ZDF und Deutschlandradio jedes Jahr. Das schlägt sich leider nicht im Programmangebot nieder.

Peter Blüml

Schongau

Das viele Geld, das die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger abschöpft, ist zweifellos außerordentlich hoch. Wenn allerdings auch die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von ebenso hoher Qualität wäre, ließe sich darüber reden. Da lese ich aber in den Fernsehprogrammen immer wieder Sendungen wie „Mord mit Aussicht“ (ARD) oder „Mord auf Shetland“ (ARD) oder „SOKO Stuttgart“ (Krimiserie, ZDF), „Die Rosenheim-Cops – Der verschleierte Tod“ (ZDF), oder „SOKO Kitzbühel – Mitten ins Herz“ (ZDF) oder die Krimiserie „Rot wie Blut – Der Staatsanwalt“ (ZDF).

Freiwillig machen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten keine Anstalten, diese menschenunwürdigen Sendungen durch höherwertige zu ersetzen (siehe „Einschaltquoten“ oder wie es F. J. Strauß formulierte: „Vox populi, vox Rindvieh“). Bleibt also nur die Anwendung von Rechtsvorschriften. Nun haben wir das beste Grundgesetz aller Zeiten, und das beginnt mit Artikel 1 so: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Frage: Tasten die genannten unanständigen Sendungen die Würde des Menschen an oder nicht?

Dr. Walter Gränzer

Attenkirchen