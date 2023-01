Debatte um Kosten der Atomkraftenergie

Teilen

Toni Bals: Subventionierte AKWs; Leserbrief 27. Januar

Ich kann Herrn Toni Bals nur Recht geben, dass Kernenergie viel zu teuer und zusätzlich auch noch eine Hochrisikotechnologie ist. Länder wie Frankreich sollten uns zeigen, dass Kernenergie nicht die Lösung ist, weil die Kosten für den Neubau in Flamanville explodiert sind und die Störungen in den bestehenden AKWs. Auch die Kühlprobleme durch den Klimawandel und als strategische Ziele im Kriegsfall sollten uns abschrecken. Wir glauben doch nicht ernsthaft, dass in Deutschland ein Neubau von einem AKW noch zu verwirklichen ist, wollen wir ein zweites Wackersdorf? Auch die Auswirkungen der AKWs auf den Temperaturanstieg wird maßlos überschätzt. Ich war kürzlich erst auf einen Vortrag in meiner alten FH in Landshut, wo eine online Simulation mit dem Programm EN Roads gemacht wurde. Das Programm wurde weltweit von Wissenschaftlern in Amerika entwickelt und zeigt die Auswirkungen von verschiedenen Maßnahmen auf den Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. An dem Abend wurden so machen die Augen geöffnet und ich selber konnte es nicht glauben. Wenn wir so weitermachen wie bisher werden wir eine Temperaturerhöhung von plus 3,6 Grad zum Ende des Jahrhunderts haben. Ein Fleischverzicht von 50 Prozent weltweit bringt nur knapp 0,2 Grad und auch eine Verzehnfachung der AKWs weltweit auf 4400 Anlagen bringt nicht mehr wie 0,2 Grad. Die einzige Stellschraube, die wirkungsvoll ist, ist ein höherer CO2-Preis, weil hier die fossilen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Alleine der Kohleausstieg bis 2030 würde schon eine Reduktion von 0,6 Grad bringen. Auch negative Emissionstechnologien wie die Carbon Capture and Storage Technik ist viel zu teuer, weil hier die Tonne CO2-Entsorgung um die 300 Euro kostet. Das 1,5 Grad Ziel ist nicht mehr zu erreichen und wenn wir auch auf 2 Grad gehen, sind gigantische Anstrengungen nötig, und nur wenn wir weltweit unsere Lebensweise ändern. Je länger wir warten, umso kostenintensiver wird es uns und wir müssen auch den Zubau der Erneuerbaren durch Speichertechnologien flankieren. Als Ingenieur weiß ich das wir die Technologie und das Kapital dafür haben wir müssen es nur wollen. Packen wir es an.

Gerhard Brandl

Pfauhub

In seinem Leserbrief stellt Herr Bals Kosten für PV- und Windstrom (an Land) im Vergleich zu Strom aus AKWs bar jeglicher betriebswirtschaftlicher Gesamtbetrachtung dar. Die entscheidenden Rechenfaktoren, nämlich die erzielbaren bzw. erzielten Volllaststunden pro Jahr bleiben dabei schlichtweg außen vor. Das für Mitte April zur Abschaltung bestimmte AKW Isar II, in seinen mehr als 33 Jahren uneingebremster Laufzeit stets unter den ersten fünf in der Rangliste der leistungsfähigsten AKWs auf Erden, erreichte eine jährliche Volllastverfügbarkeit von mindestens. 90 %, das entspricht mindestens 7900 h/anno. Bezieht man richtigerweise die miserablen, jedoch naturgegebenen und somit nicht steigerungsfähigen, Volllaststunden für PV in Bayern von maximal 1000 h/anno in die Wertung für den Strompreisvergleich – dem Preis-Leistungs-Verhältnis – mit ein, verteuert sich PV mindestens um den Faktor 8760/1000 von 4 Cent/kWh auf dann 35 Cent/kWh.

Für den Windstrom sieht die Sache nicht viel besser aus. Unter Berücksichtigung von Wartungsausfallzeiten finden sich für Bayern Werte um maximal 1800 Vollaststunden per anno. Windstrom schlägt somit analog zu vor mit 8760/1800 mal 6 Cent/kWh = 29 Cent/kWh zu Buche.

PV- und Windradlstrom sind ohne die dafür zwingend notwendigen Backupkraft-werke nicht einen Cent wert!

Und Ihre Zahl von 42 Cent/kWh stammt sehr sicher aus der Feder der höchst seriösen NGO Greenpeace – ist ergo eine grün gefärbte Fantasiezahl.

Abschließend, selbst nähme man die gelegentlich kolportierten 200 Milliarden Euro Subventionen für die AKWs für bare Münze, belaufen sich dagegen die Mehrkosten für die erneuerbaren Energien im Stromsektor bisher im Zeitraum 2000 bis 2020 auf das doppelte der 200 Milliardenn, nämlich rund 400 Milliarden Euro, beides inflationsbereinigt. Das Ende der Fahnenstange ist dabei noch lange nicht erreicht.

Georg Schuster

Penzberg