Der angebliche Chip-Mangel

Leserbriefe

45 Milliarden für Chip- Industrie; Titelseite 9. Februar; Dirk Ippen: Ursula von der Leyen rechnet ohne Verstand; Wie ich es sehe; Kolumne; Politik 12./13. Februar

Erst habe ich mit Schrecken die Nachricht gelesen, die EU (Ursula von der Leyen) will 45 Milliarden Euro in Chips investieren, dann aber zum Glück den Kommentar dazu: ohne Verstand. Ich war 37 Jahre in einer der wichtigsten US-Halbleiterfirmen tätig, immer in Europa. Jetzt besteht angeblich Chip-Mangel! So war es immer: Alle drei Jahre gab es zu wenig Chips. Aber, wer bezahlt, bekommt immer die Chips. Wer die niedrigsten Preise für sich verhandelt hat, bleibt ohne Chips sitzen. Drei Jahre danach gab es zu viele Chips. Preissturz. Und die Technologie entwickelt sich rasant – wer jetzt investiert, kann in drei Jahren (mit Glück) produzieren –, aber dann ist die Technologie schon veraltet (drei Jahre alt). Und übrigens, alle Unternehmen, die den Mangel gesehen haben, haben auch investiert und können auch in drei Jahren produzieren. Ergebnis: Überkapazität. Die Ursula ist auf dem falschen Weg. Schade für die EU. Aber es gibt Firmen in Europa, die einen Beitrag schon jetzt leisten: ASML, Zeiss usw.

Bengt Ginman

Bad Tölz