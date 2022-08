Der Räubergeselle

Cordula Diekmann: Geburtstag eines liebenswerten Schurken; Bayern 1. August

Wer kennt ihn nicht, den liebenswert-schrecklichen Räuber, der am 1. August seinen 60. Geburtstag feierte. Was verbirgt sich aber hinter seinem Namen „Hotzenplotz“? Dazu muss man etwas über seinen geistigen Vater, Otfried Preußler (1923-2013), wissen. Dieser, ein Sudetendeutscher aus Reichenberg (heute: Liberec) geriet als 21-jähriger Offizier 1944 für fünf Jahre in sowjetische Kriegsgefangenschaft, die er krank und abgemagert überlebte. In Rosenheim fand er 1949 seine aus der Heimat vertriebene Familie und auch seine Verlobte wieder. Schon als hochgeachteter Lehrer und Rektor an der Volksschule in Stephanskirchen begann er seine schriftstellerische Arbeit. Und Hotzenplotz? Als Preußler unter mehreren pfiffigen Möglichkeiten einen Namen für den Räubergesellen suchte, erinnerte er sich an die Stadt Hotzenplotz (Osoblaha) im äußersten Nordosten seiner Heimat, nun wusste er sofort: „Räuber Hotzenplotz!“ So muss er heißen! Und so kennt ihn heute jedes Kind!

Ingrid Sepp

Siegertsbrunn