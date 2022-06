Deutschland und die Ukraine

Edgar Maier: Nie genug; Leserforum 15./16. Juni

Marc Beyer: Schroffe Grüße aus Kiew; Politik 15./16. Juni

Europa im Krieg; Leserforum 15./16. Juni

Selenskyj der Schreihals? Da kommt das Blut in Wallung und das deutsche Ego wird hart getroffen. Wie kann er nur immer fordern und fordern, wo der Westen doch so freundlich war die Ukraine mit dem Budapester Memorandum so richtig zu verarschen. Und Ukrainer, ich muss euch schon auch mal sagen, wie konntet ihr nur eure Atomwaffen abgeben (die Ukraine hatte nach dem Aus der Sowjets das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Erde)? Dann bräuchtet ihr beim Westen nicht ständig zu betteln, Putin wäre es unmöglich gewesen, euch anzugreifen. Die Amis, England und Russland garantierten im Budapester Memorandum die Souveränität und Sicherheit der Ukraine auch militärisch das ganze im Rahmen einer KSZE Konferenz zur Abrüstung in der auch die Interessen unsere deutschen Pazifisten Schreihälse durchgesetzt wurden. Pazifismus ist gut, aber nicht was Angriffskriege betrifft, sonst jedoch fehl am Platz. Es gibt böse Menschen und es gibt und gab immer Völker, die böse sind und denen gegenüber Pazifismus völlig fehl am Platz ist. Es standen bis zu den KSZE-Konferenzen eine Menge US-Atomwaffen in Europa und da war mir wohler. Die russischen stehen nämlich immer noch da. Resümee Selenskyj schreit noch viel zu leise und für alle die es noch nicht begriffen haben die Ukraine verteidigt gerade die europäische Haustüre, und da ist es unangebracht, sich in die hinterste Ecke des Hauses zu verziehen, zu zittern und ein beleidigtes Ego zu haben.

Roman Berger

Bergkirchen

In der Presse liest man jeden Tag, dass die Ukraine ohne deutlich mehr Waffenlieferungen explizit aus Deutschland den Krieg verlieren wird, so Selenskyj und Andrij Melnyk. Ist es dann so, dass die USA, Frankreich, England et cetera ausreichend liefern würden, aber weil Deutschland angeblich zu wenig liefert, der Krieg verloren wird? Das kann doch nicht sein? Deutschlands kaputt gesparte Rüstungskapazität ist verglichen mit der, der USA, Frankreichs oder England doch eher klein? Oder wird nur in der deutschen Presse das Thema Waffenlieferungen für die Ukraine, vielleicht auch unbewusst, nur auf Deutschland projiziert? Dann wäre die Berichterstattung fraglich. Warum heißt es in der Presse nicht: Der Westen liefert zu wenig Waffen? Es heißt sonst immer, ein Land allein kann große Probleme heutzutage nicht mehr lösen, das geht nur im Zusammenschluss vieler Länder?

Walter Herzog

Otterfing

Deutschland und die Ukraine: Wenn Präsident Selenskyj Hilfe benötigt, sollte er bitten, nicht fordern. Vielleicht soll Bundeskanzler Scholz nach Kiew reisen und sich für mögliche Verzögerung der Waffenlieferungen entschuldigen. Die Waffenlieferungen verlängern nur den Krieg, den die Ukraine nie gewinnen kann. Dass der Deutsche die Waffen zahlen muss, ist eine Sache. Die andere ist die, dass die Annulierung der Gas- und Ölverträge mit Russland schon zu Preiserhöhungen führen, die der Deutsche schon jetzt zu spüren bekommt. Aber sicher können wir sparen. Minister Habeck hat ja schon Vorschläge unterbreitet. Am besten gefällt mir, die Heizung zurückzudrehen und mit Pullover oder einer warmen Decke den Fernsehabend zu genießen.

Josef Ulbrich

Ottobrunn

Natürlich wünschen wir uns alle, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine rasch endet. Einen Waffenstillstand kann es nur geben, wenn beide Partner auf Augenhöhe verhandeln wollen und können. Putin scheint null Interesse an Verhandlungen zu haben, er sieht sich ja als Reinkarnation von Peter dem Großen, wie gruselig. Claudia Major, Militärexpertin, und etliche andere Fachleute sagen ganz klar, dass schwere Waffen unbedingt geliefert werden müssen, sonst überrennt Putin alles, er wird nicht an den ukrainischen Grenzen aufhören. Weil die Ukraine zu wenig „Manpower“ hat, sind die Waffen umso wichtiger. Das Herumlavieren von unserer Regierung ist beschämend. Wenn die gesamte Infrastruktur in der Ukraine zerstört ist und man schwere Waffen logistisch nicht mehr liefern kann, kann Olaf Scholz sich ja bedauernd zurücklehnen.

Jutta Schweickert

Germering