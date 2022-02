Leserbriefe

Pikante Personalie; Politik 9. Februar; Georg Anastasiadis: Die Grünen haben eine ganz schlechte Idee; Kommentar; Marcus Mäckler: Die Aktivistin im Außenamt; Politik 10. Februar

Die Demaskierung der Grünen geht weiter. Kaum im Amt, werden frühere Positionen mal eben vergessen. Das jahrelange Gezeter der Grünen, wenn angebliche Lobbyisten bei anderen Parteien erkannt wurden, weicht der Realität. Dreister geht es kaum noch. Aktivisten, gepolt auf eine Linie, übernehmen die Vertretung Deutschlands in der Welt. Was für eine Bankrotterklärung der grünen Chaospolitiker.

Es gäbe noch einige Beraterstellen: Heckler & Koch für die Bundeswehr, Goldman Sachs für Herrn Habeck. Es sieht so aus, als würden sich die Grünen einen Staat im Staat aufbauen. Und es werden sich bestimmt noch einige Sympathisanten und Mitläufer finden, die auch nicht abgeneigt sind, ihr Fachwissen (Demos und Blockaden) für ein fünfstelliges Salär aus Steuergeldern für diese famosen Politiker einzubringen. Deutschland wird zur Lachnummer in der Welt.

Ernst C. Steinhilber

Landsham

Zum Thema Klimaschutz: Von wie vielen Ausländern werden wir noch regiert? Was fällt Frau Baerbock ein, eine Greenpeace-Aktivistin als Staatssekretärin zu holen, die noch nicht einmal eingebürgert ist? Wir in Deutschland sollen alles richten, fangt mal erst in China, Russland und anderen Ländern an! Unser schönes Deutschland gerät ganz aus den Fugen. „Deutschland, Deutschland über alles“, wenn es ums Zahlen geht.

Irmgard Wilke

Wolfratshausen

Es ist an Maßlosigkeit nicht zu überbieten, was sich die Grünen im Fall Morgan geleistet haben. Knapp 15 000 Euro müssen wir als Steuerzahler monatlich an Frau Morgan zahlen. Ein ähnliches Einkommen wird wohl auch der von Habeck hereingeholte Attac-Gründer erhalten. So etwas kann nur von Politikern kommen, die niemals wirklich gearbeitet haben. Solche Leute leben bestens vom Staat. Was sich diese Partei herausnimmt, die 85 Prozent der Wähler nicht in die Regierung gewählt haben, ist an Arroganz und Überheblichkeit nicht zu überbieten. Wir jedoch müssen völlig überhöhte Steuern und Abgaben zahlen. Was die anderen Regierungsparteien aber auch nicht interessiert.

Bernd Janke

Uffing

Die Berufung von Jennifer Morgan ins Auswärtige Amt erinnert an eine Karnevals-posse eines Laientheaters. Leider werden durch solche Aktionen Steuergelder vergeudet für eine Spielwiese, die dem deutschen Steuerzahler wenig bringt. Was muss denn noch alles passieren, dass der Wähler endlich aufwacht?

Dr. Horst G. Abel

Sauerlach

Beim Klimawandel geht es um eine unglaubliche Herausforderung, nämlich die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten für die nächsten Generationen zu erhalten. Wenn man sich dafür Fachleute von außen holt, um diesen schwierigen Übergang von der fossilen Energiewirtschaft zur erneuerbaren mitzugestalten, ist das noch lange kein Lobbyismus. Schließlich müssen alle Maßnahmen/Gesetze später auch durch die parlamentarischen Hürden. Eine Klimaexpertin als Lobbyistin zu beschimpfen und mit einem Auto-Lobbyisten gleichzusetzen, ist deshalb grundfalsch, der Autor hat anscheinend die Brisanz des Klimawandels noch nicht verstanden.

Dietmar A. Angerer

Bad Wiessee

Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich noch in Deutschland lebe. Als ich die Nachricht vernahm, dass die US-Greenpeace-Aktivistin Jennifer Morgan im Auswärtigen Amt eine Superposition einnehmen soll, hatte ich mir diese Frage gestellt. Um es kurz zu machen. Das „forsche“ Auftreten Annalena Baerbocks, der grünen Galionsfigur im neuen Amt, ist zwar nicht schlecht, aber total unpassend. Etwas mehr Demut für das wichtigste Amt, das dieses Land zu vergeben hat, wäre bestimmt nicht fehl am Platz.

Der total unnötige Besuch mit angelegter kugelsicherer Weste und Stahlhelm an der sogenannten Kontaktlinie innerhalb der Ukraine war fehl am Platz. Die besichtigten Trümmerhaufen hätte die Frau Minister des Auswärtigen auch aus der Presse ersehen können. Das war alles nur Schau. Man muss sich das alles erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, was da in Berlin geschieht. Und das alles von dem „ewig schweigenden“ Kanzler geduldet.

Hans-Joachim Acker

Grafing

Man konnte es abwarten, bis die spektakuläre Personalie im Auswärtigen Amt negativ kommentiert wird. Marcus Mäckler bezeichnet den Vorgang als „schräg“ und „hauruckartig“. Er vermengt hier leider einiges in einem Topf, denn es ist ein großer Unterschied, ob jemand aus der Tabakindustrie kommt oder der Rüstungsindustrie oder aus einer Investmentgesellschaft, wie bei CDU der Fall, oder aus der Autoindustrie, wie es bei SPD und CDU der Fall war.

Zwischen einem gewinngetriebenen Großkonzern und einem gemeinnützigen Verein lohnt es sich, durchaus zu unterscheiden. Großkonzerne, besonders aus bestimmten Bereichen, bringen erfahrungsgemäß neben Wohlstand und Fortschritt auch Zerstörung und Leid über Mensch und besonders die Umwelt; das kann man, so weit mir bekannt ist, von einer gemeinnützigen Umweltorganisation nicht behaupten. Im Gegenteil, die Erfolge (der Gewinn quasi) von Greenpeace sind und waren außerordentlich heilsam für Mensch und Natur (Verbot der Dünnsäureverklappung, Verbot von Giftmüllverbrennung auf der Nordsee, Antarktis-Schutzprotokoll, erster FCKW-freier Kühlschrank, Walfangverbot, Einfuhrstopp von Robbenfellen).

Die Verbindung von Greenpeace mit halsbrecherischen Aktionen lässt eine gewisse Tendenz erahnen, denn „halsbrecherische Aktionen“ haben außer vielleicht im Sport keinen besonders guten Ruf. Es soll eher suggerieren, die Aktivitäten seien immer gefährlich, waghalsig und stümperhaft. Und warum eine „hauruckartige“ Besetzung zwingend schräg sein muss, bleibt Mäcklers Geheimnis.

Florian Gränzer

Attenkirchen