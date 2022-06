Die Abhängigkeit in Schritten vermindern

Georg Anastasiadis: Auf einen Plausch mit Angela Merkel; Kommentar 9. Juni; Sabine Dultz: „Ich werde mich nicht entschuldigen“; Im Blickpunkt 9. Juni;

Sicherlich hat Frau Dr. Merkel in 16 Jahren Regierungszeit Fehler gemacht. Der schwerste Fehler war der Atomausstieg. Die hohe (55 Prozent) Abhängigkeit von Gas aus Russland war nicht klug. Aber es sicherte unseren Wohlstand, und die Energie war bezahlbar. Die Verminderung der Abhängigkeit nicht nur bei der Energie, egal von welchem Land, ist sicherlich richtig. Aber in Schritten, die uns nicht schaden. Als Sanktion ist ein Energieembargo nicht geeignet, da Russland die Energie an andere Länder zu höheren Preisen verkauft.

Auch der Umgang mit Russland war aus damaliger Sicht richtig. Auch wenn es uns nicht gefällt, wir werden auch in Zukunft mit Diktaturen wie Russland, China et cetera leben müssen. Die letzten Jahrzehnte ging es den meisten Deutschen gut, das sollten wir nicht vergessen, dafür muss sich Frau Dr. Merkel sicherlich nicht entschuldigen.

Bernd Hunck

Grünwald