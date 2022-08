Die Gesundheitsberufe müssen attraktiver werden

Notaufnahmen sind am Limit; Titelseite 2. August

Kürzlich leider selbst betroffen von der schlimmen Situation im Krankenhaus, möchte ich mich zu diesem (für alle) wichtigen Thema äußern. Als Notfall wurde ich in die Notaufnahme überwiesen, wo nach den üblichen Untersuchungen klar war, dass eine stationäre Behandlung notwendig war. Ich lag in sehr schlechtem Zustand von 9 bis 17 Uhr auf einer Pritsche in der Nothilfe, weil kein Bett auf Station frei war. In dieser Zeit war reger Betrieb in der Notaufnahme, und das wenige Personal hastete von einem zum anderen Patienten, um dem Andrang gerecht zu werden. Dass da eine wichtige Untersuchung vergessen oder nicht gemacht wurde, ist nicht verwunderlich (kann auch mal übel ausgehen). Bei der lang ersehnten Visite auf Station musste der Arzt abbrechen, weil er zu einem Notfall musste. Die angemessene stationäre Behandlung ist überhaupt nicht möglich, durch diesen Personalmangel, der in den Krankenhäusern herrscht!

Wehe dem, der sich nicht alleine helfen kann! Die Regierung muss dringend etwas gegen diese unsäglichen Zustände unternehmen. Die Berufe im Gesundheitswesen müssen wieder attraktiv werden, der erste Schritt wäre eine leistungsgerechte Vergütung und weitere soziale Vergünstigungen. Wenn nichts passiert, ist bald gar kein Personal mehr da, was dann? Das noch bis vor Kurzem viel gerühmte deutsche Gesundheitswesen ist am Kollabieren, wenn nicht sogar kurz vor dem Exitus. Ich danke von ganzem Herzen den Ärzten und dem verbliebenen Pflegepersonal für ihren Einsatz und trotz Stress für immerwährende Freundlichkeit.

Gabriele Heinl

Garmisch-Partenkirchen