Die Preispolitik der SWM bei Strom muss transparenter werden

Preiserhöhung der Stadtwerke München nicht korrekt; Leserforum 6. Dezember

So so – die Stadt will den Strompreis um 146 % erhöhen. Ich bekomme für meine durch die Solaranlage eingespeiste KW-Stunde 11 Cent. Wäre doch voll ok, mir meine Einspeisevergütung um denselben Satz zu erhöhen, oder?

Willy Faber

München

Die Stadtwerke München (SWM) haben die Strompreise (Wärmepumpe) erhöht. Das ist ja eine komische Preisgestaltung. Wie gibt es das, dass der Strom 2022 erst billiger wird und ab 1. Januar 2023 um das Dreifache steigt? Die SWM müssten die Preiserhöhung genau begründen! Die SWM haben scheinbar kein Interesse an Wärme-Pumpen-Technik.

Otto Hafner

München

Für mich als Kunde der Stadtwerke München (SWM) ist die Geschäftspolitik des kommunalen Versorgers beim Strom nur schwer zu verstehen. Einerseits ein weltweites Portfolio für die Herstellung grünen Stroms, andererseits Kauf von teurem Strom an der Börse zur Belieferung der Kunden in München. Der Arbeitspreis, den unser Haushalt ab 1. Jan. 2023 zahlen soll, steigt von 28 auf 57 Ct/kWh. Es sieht also so aus, dass SWM den selbst produzierten Strom nicht (über die Strom-Bilanzierung) nach München bringt, und die Kunden auch nicht am Gewinn aus dem Verkauf des selbst produzierten Stroms beteiligt werden. Die Kunden der SWM haben mit ihren Strom-Entgelten in den vergangenen Jahren den Aufbau des Portfolios für Herstellung Grünen Stroms mitfinanziert und, werden jetzt in der Krise mit Börsenstrom beliefert. Das ist erklärungsbedürftig.

Karl-Heinz Fiebach

München

2500 KWh Strom/Jahr kosten bei SWM künftig 139,64 Euro /Monat also 1675,68 Euro/Jahr, ich fragte mich wie viel Energie ist das eigentlich und errechnete folgendes: 1 Kg trockenes Fichtenholz hat 4,4 Kwh zwei Ster davon wiegen etwa 660 Kg und ergeben eine Energiemenge von ca. 2900 Kwh der Preis dafür liegt bei etwa 200 Euro ich hoffe das man sich jetzt eine Vorstellung von Energiemenge machen kann.

Josef Demmel

Weyarn

Die SWM haben mit ihrem Öko-Strom die höchsten Strompreise aller Großstädte (auch größerer Städte in Bayern!), trotz - oder gerade wegen - der häufig stolz proklamierten Beteiligung an Windparks in der Nordsee und in etlichen Ländern Europas. Dass dies mit der zufälligen Beschaffung in einem unglücklichen Zeitraum mit extremen Preissteigerungen begründet wird, ist mehr als peinlich. Das ist kein Pech, sondern Unvermögen - Pech ist es nur für den Endkunden, der die Zeche bezahlen muss. Offensichtlich waren andere Stadtwerke bei der Strombeschaffung deutlich geschickter und vorausschauender. Wahrscheinlich haben sie sich auch nicht abhängig von Öko-Strom gemacht. Man sollte bekanntlich nicht nur auf ein Pferd setzen - beim Gas haben wir das bitter erfahren. In diesem Kontext verweise ich auf die jüngsten Aussagen des Geschäftsführers der SWM, Herrn Bieberbach, im Interview mit dem MM, wonach der von den SWM erzeugte Strom am Großhandelsmarkt verkauft und dann vom Vertrieb der SWM vom Großhandel wieder eingekauft und schließlich am Ende der Kette an den Kunden verkauft wird. Auch dieses Vorgehen dürfte ein Grund für die exorbitanten Strompreise sein. Das gesamte Procedere von der Erzeugung bis zum Verkauf an den Endverbraucher einschließlich der Preisbildung scheint mir alles andere als sozial und transparent zu sein. Angesichts der Tragweite sollte unser OB Herr Reiter diese Thematik schleunigst zur Chefsache machen. Die SWM handeln die Sorgen und Nöte der Verbraucher recht locker mit der Vokabel „unglücklicherweise“ ab, der OB steht jedoch in der politischen Verantwortung. Es besteht dringender Handlungsbedarf, nicht zuletzt auch mit Blick auf das „Missbrauchsverbot“ im geplanten Gesetz der Bundesregierung zu Energiepreisbremsen. Den Stadtwerken gehört kritisch auf die Finger geschaut!

Rainer Hero

München