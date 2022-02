Die staatliche Heimaufsicht wird vernachlässigt

Beatrice Ossberger: Augsburg schließt Skandal-Pflegeheim; Bayern 21. Februar

In fast regelmäßigen Abständen wird über Mängel in der Betreuung und Schließungen von Pflegeheimen in allen bayerischen Regionen berichtet. Auslöser dieser bedauerlichen Situation sind nicht nur die Gewinnoptimierung der Betreiber, die überforderten Pflegekräfte, der akute Personalmangel und die coronabedingten Isolierungsmaßnahmen, sondern der Auslöser ist auch eine unzureichende staatliche Aufsicht.

Wenn jetzt unser Gesundheitsminister schnelle Sofortmaßnahmen bei Missständen fordert und als klare Konsequenz eine „SOS-Anlaufstelle“ für das Melden von Missständen schaffen und über ein Expertengespräch zur Qualität der Pflege ein weiteres Gutachten in Auftrag geben will, dann handelt er nach einem in der Politik bewährtem Motto: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis“.

Dass die Heimaufsicht in Bayern zu den staatlichen Verpflichtungen gehört und diese vernachlässigt wird und der Pflegenotstand auch in Bayern eine bekannte politische Größe ist, sind Fakten, die sicherlich auch Herrn Minister Holetschek bekannt sind, und zur erneuten Bestätigung dieser Missstände bedarf es sicherlich keines weiteren Gutachtens. Politisches Handeln wäre hier die schnellste Sofortmaßnahme.

Johann Neumeier

Unterammergau