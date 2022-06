Die Wichtigkeit des Grundgesetzes

Weg für Milliarden-Paket ist frei; Politik 4./5./6. Juni

Unser Grundgesetz ist unsere Verfassung. Es enthält die wichtigsten Regeln für den Staat und alle Menschen. Auch die Gesetze müssen das Grundgesetz beachten. Die besondere Wichtigkeit unseres Grundgesetzes ergibt sich aus der Erfahrung aus dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat. Das Bundesverfassungsgericht überwacht als unabhängiges Verfassungsorgan die Einhaltung des Grundgesetzes.

Was ist das alles wert, wenn unsere Politiker die Regeln des Grundgesetzes einfach ändern, wenn sie ihnen nicht passen? Wozu haben wir das Bundesverfassungsgericht, wenn es seine Aufgabe der Überwachung der Grundgesetzregeln nicht erfüllt? Ein Grundgesetz ist nichts wert, wenn es nach Bedarf und Laune geändert wird. Wie steht es in der Präambel: Das Grundgesetz drückt den Willen des deutschen Volkes aus, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Die verfassungsmäßigen Vorgaben nicht einzuhalten oder nach Belieben zu ändern, ist das nicht charakteristisch für Diktaturen?

Es ist ja nicht das erste Mal, dass unsere Politiker ihren Bedürfnissen entsprechend das Grundgesetz ändern. Wozu haben wir das Grundgesetz? Hierin haben die Verfasser nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundprinzipien für ein friedliches Zusammenleben niedergelegt.

Dr. Peter Roeke

Allershausen