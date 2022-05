Diskussion ums Kreuz

Kreuz symbolisiert Teile unserer Kultur; Leserforum 24. Mai

Zur Beendigung dieser Diskussion schlage ich vor, die Produktion von Devotionalien zu fördern und in jedem Klassenzimmer, jedem öffentlichen Büro, jeder Behörde sowohl ein Kreuz, ein Andreaskreuz, einen Davidsstern, einen Halbmond, einen Buddha, eine Hindugottheit, eine vorgeschichtliche weibliche Gottheit und eine Naturgottheit anzubringen. Das wäre auch im Sinn von m/w/d nur gerecht. Übrigens wäre es für das Gendern auch hilfreich, künftig die Toilettenfrage dahingehend zu lösen, dass es nur noch eine Toilette mit geschlossenen Einzelkabinen für alle gibt. Das macht den Gang dahin zumindest für f/d gerechter, weil dann auch mal die m warten und zusammenzwicken müssten. Mit freundlichen, augenzwinkernden Grüßen!

Christine Schnell

Freising

Des Menschenlebens ist wie Gras, es blüht wie die Blume auf dem Feld, doch fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Platz, wo sie stand weiß von nichts (Teil eines Aussegnungsgebet der katholischen Kirche).

Bund der Geistesfreiheit, ich bedauere Euch. Zehren wir nicht alle vom Wissen und Erforschung auf allen Ebenen der Klöster. Über Tausend Jahre alte Bibliotheken, Wissen auf dem Boden, auf dem unsere moderne Welt sich weiter entwickelt. Dreimal täglich wird in den Klöstern vor dem Kreuz gebetet. Bund der Geistesfreiheit klagt gegen den Kreuzerlass. Merkt Euch, gegen das Kreuz sind schon andere Kaliber vorgegangen. Das Kreuz – die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen.

Marinus Weindl

Schaftlach

Ich bin selber Christ, trag auch ein Kreuz um den Hals und bekreuzige mich. Trotzdem hat mich damals der Erlass extrem genervt. „Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen“ steht irgendwo in der Schrift, warum tut er es jetzt, hab ich mich gefragt?

Man zeige mir die Christlichkeit der C-Partei im Alltag und ich will ihrem Chef glauben. Weil die C-Partei Dauerstress hatte und weil irgendwie Wahlkampf war und die Wähler davonliefen. Da ist man dann schon geneigt, so einen kleinen Kreuzzug zu inszenieren, das hat noch immer geholfen und die Verteidiger des christlichen Abendlandes werden mir, dem Retter, das heißt meiner Partei folgen, Amen. Soweit so getan.

Unbestritten ist das Christentum ein wesentlicher Stifter unserer Kultur und ich freu mich über jede Kapelle auf dem Feld und jedes Kirchlein irgendwo, einfach so aus bayerischer Seele raus. Nur, ich brauch keinen Parteichef der meine Identität mit optischem Regelwerk fixieren will. Was kommt als nächstes? Lederhosenzwang beim Urnengang? Übrigens gibt’s auch seriöse christliche Kirchen in Europa, die das Kreuz strikt ablehnen. Eben weil es ein staatliches Folterwerkzeug war und im vorliegenden Fall nur Mittel zum Zweck. Schaut euch mal die Kirchengebäude der reformierten calvinistischen oder zwinglianischen Kirchen in der Schweiz oder den Niederlanden an, es geht auch Christentum ganz anderes, ungeschminkt. In diesen beiden Ländern hätte Söders kleiner Kreuzzug maximales Stirnrunzeln und Abwendung bedeutet. Pfui, so was tut man doch nicht! Das wäre die Reaktion sowohl beim eidgenössischen Alpbauern als auch beim niederländischen Tulpenzüchter gewesen. Aber, wir sind in Bayern, da gehen die Uhren anders und mancher würde sie halt gerne zurückdrehen, wenn’s geht ins Mittelalter. Als ob die Neuzeit keine echten Problem hätte.

Johann Augustin Mayr

Feldgeding