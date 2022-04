Duma im Winterschlaf?

Teilen

Leserbriefe zur Ukraine; Leserforum 29. April

Immer wieder fordern Merkur-Leser die Ukraine zur Kapitulation bzw. zu Verhandlungen auf. Zwischen solchen Zeilen lese ich: Liebe Ukraine, gib endlich Ruhe, damit wir unseren Wohlstand wieder ungestört genießen können. Sehen die Autoren nicht, dass a) die Ukraine laufend mit Russland verhandelt, aber b) keinen Diktatfrieden will? Was brächte eine Kapitulation? Russland würde sich die ganze Ukraine einverleiben. Folge für die Ukraine: Das russische Militär würde die Macht übernehmen (bis zur Einsetzung einer Marionetten-Regierung). Butscha wäre überall: Alle Ukrainerinnen und Ukrainer litten dann unter Rechtlosigkeit, Unterdrückung, Plünderungen, Vergewaltigungen und willkürlichen Morden. Ohne Aussicht auf Besserung! Folge für den Westen: Russland stünde auch hier direkt an der Grenze zur NATO. Perfekte Position, um weiter vorzurücken. Seit geraumer Zeit wird in russischen Talkshows wie selbstverständlich von einem unter russischer Führung geeinten Europa gesprochen. Dmitrij Medwedjew, Putins früherer Statthalter im Präsidentenamt und heute stellvertretender Leiter des russischen Sicherheitsrates, will „ein offenes Eurasien von Wladiwostok bis Lissabon“. Imperialismus ist nicht durch Hissen der weißen Fahne aufzuhalten, sondern nur durch schwere Waffen und wirksame Sanktionen. Die ukrainische Armee kämpft für ihre und unsere Freiheit. Sie hat unsere Unterstützung mehr als verdient.

Gisela Haberer

Weßling

Duma im Winterschlaf? Wann setzen die russische Abgeordneten ihre verbrecherische Regierung endlich ab? Sie wurden doch auch mit der Bezeichnung „Sonderoperation“ gegen die Ukraine teuflisch belogen und betrogen. Dieser räuberische Angriffskrieg von Putin und seinen Mittätern in den Ministerien hat ungeheueres Leid und Schäden an einem fremden Volk verübt, das ganz Russland einmal bezahlen muss. Wenn diese Volksvertreter in der Duma nicht aufwachen, überfällt der von Jelzin einmal eingesetzte Despot auch noch andere Völker. Setzt Putin und seine Regierung sofort ab und laßt diese Kriegsverbrecher festnehmen. Ich vermisse nach diesen Überfall die UN. In verschiedenen Staaten patrolieren UN-Soldaten, warum nicht in der Ukraine?

Felix Lorenz

Germering

Wo bleiben die Betrachter der Fotomontage Hitler – Stalin + Putin? Die das Bild der drei Kriegsverbrecher positiv bewerten? Ich kann eine unfreundliche Betrachtung nicht verstehen. Gerade jetzt, im Zeichen des Horrors, des vielen Leides ist doch eine solche Montage endlich mal ein Grund zum Lachen. Außerdem ist das Bild für die Geschichte wertvoll. Mir ist nicht bekannt, dass drei Massenmörder gemeinsam als Fotomodelle dienten.

Hertha Reichelt

München

Welche Szenarien könnten zum Ende des Krieges in der Ukraine führen? Waffenlieferungen sind eine Gratwanderung zur Kriegspartei und sie werden den Krieg nicht verkürzen. Mit der Christenlehre, die verkündet, man muss nur eine Backe hinhalten und alles wird gut, habe ich auch meine Probleme.

Das erste Szenarium das zum Kriegsende führen könnte wäre: Der Oberbefehlshaber des russischen Heeres Präsident Putin wird vom eigenen Militär, von den Oligarchen oder dem Volk gestürzt. Dies erscheint mir aber derzeit nicht erfolgreich bzw. wird auch nicht erfolgen. Die Mehrheit des Volkes in Russland steht dem Krieg, der ja nach ihrer Interpretation eine Sonderoperation ist, gleichgültig gegenüber. Der zweite Ausweg aus diesem Krieg ist ein militärischer Erfolg der Sowjetarmee im Süden, bis zur südwestlichen Grenze und in der Ostukraine. Der Donbass, die Küste des Asowschen Meeres und die Krim bleiben russisch besetzt. Die ukrainische Staatsführung müsste dies anerkennen; diese Erkenntnis ist aber in Ukraine noch nicht durchgedrungen. Ansonsten wird es an der dortigen Grenze zu jahrelangen blutigen Kämpfe kommen. Der dritte Weg wäre eine Niederlage der russischen Armee. Diese Situation ist für Putin nicht akzeptabel. Man müsste Putin diese Niederlage als Sieg verkaufen. Ob er sich jedoch nach diesem Pseudosieg beruhigt, bezweifele ich sehr stark. Für mich die realistischste Szene wie der Krieg sein Ende finden könnte, wäre eine diplomatische, für beide Seiten gesichtswahrende Lösung, am Verhandlungstisch. Der Krieg endet militärischen, ohne Aussichten auf weitere Erfolge, mit einem Patt. Beide Parteien würden sich zum Sieger erklären können und die sinnlosen Toten würden jeweils zu nationalen Helden stilisiert. Zu einer friedenserhaltenden Lösung ist es auf beiden Seiten des Krieges noch ein beschwerlicher langer Weg und das Morden wird weiter gehen.

Klaus Winisch

München

In Schillers „Glocke“ heißt es: „Gefährlich ist’s den Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, doch das Schrecklichste von allen, das ist der Mensch in seinem Wahn!“ Das bewahrheitet sich wieder einmal angesichts des Vernichtungs-kriegs in der Ukraine. Darum ist nicht auszuschließen, dass doch Atomwaffen oder chemische bzw. biologische Waffen zum Einsatz kommen, sollten Putin und seine hohen Militärs ihre Ziele verfehlen. In die Enge getrieben oder vom Wahn geleitet ist beim Menschen alles möglich. Darum müssen unsere verantwortlichen Politiker endlich auch an den Zivil-schutz denken, um im Falle des Falles auch hier nicht ebenso sträflich zu versagen wie bei der Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr!

Lieber Längere Zeit im Bunker hausen und irgendwie überleben, als ungeschützt sofort zu sterben. Dafür müssen schon auch die nötigen Milliarden zur Verfügung stehen, auch wenn es mal für die eigenen Leute ist. Hamstern von Lebensmitteln allein wird uns nicht das Leben retten.

Georg Lukas

Weilheim Brüchige Einigkeit im Bundestag“, Münchner Merkur vom 29. April 2022, S. 2.

Sehr geehrte Redaktion! Die Kehrtwende der Bundesregierung kann nicht überzeugen. Zum einen dürften Waffenlieferungen den Konflikt in der Ukraine weiter anheizen einschließlich der schon jetzt nicht nur in den Supermärkten deutlich spürbaren ökonomischen und sozialen Folgekosten. Zum anderen beraubt sich die Ampel-Koalition mit der insbesondere aus ihren Reihen von FDP und Grünen forcierten, sehr schmalspurigen Devise „Frieden schaffen nur mit Waffen“ ebenfalls der Möglichkeit, eine Vermittlerrolle einzunehmen, um zumindest einen temporären Waffenstillstand zu erreichen und die bisherige europäische Sicherheitsordnung eben nicht so einfach wie einen zerbrochen Krug zu akzeptieren. Deshalb bedarf es hier in jedem Fall einer Renaissance der Diplomatie, die sich wieder aktiv um ein Ende des Krieges bemüht, und sich nicht nur wie etwa Außenministerin Annalena Baerbock vornehmlich nur mit schönen Fotos inszeniert!

Rasmus Ph. Helt

Hamburg Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien sieht die Bundesregierung die Versorgung deutscher Kunden zunächst nicht in Gefahr. Dass Russland schon bald auch Deutschland den Gashahn abdreht, glauben Energie-Experten eher nicht. „Wir sollten jetzt keine Panik haben, dass Russland das auch mit uns macht. Russland braucht die Einnahmen“, sagte Tobias Federico, Chef der Energieberatungsfirma Energy Brainpool, unserer Zeitung. „Die Einnahmen aus Deutschland sind signifikant. Putin wolle Macht zeigen und Angst verbreiten. Allerdings, schränkt Federico ein, wisse man bei Putin nie so genau, was als nächstes passiere.“ Meine Meinung ist wieder einmal: Ja, wenn man sich hier in Putin nicht täuscht? Selbstverständlich will Putin Macht zeigen, in diesem Falle hat er eine gewaltige Macht, meine ich. Laut Bericht hat Kanzler Olaf Scholz mehrfach deutlich gemacht, dass bei einem Lieferstopp ganze Industriezweige in Deutschland bedroht seien. Wie wahr, wie wahr, Herr Scholz. Aber hat die gesamte Wirtschaft nicht auch seit 2 Jahren durch Corona-Einfluss schon eine massive Rezession davongetragen? Hinzu kommt, dass sich die Wirtschaft in vielen Zweigen schon wieder massive Gelder hereinholt, weil laut laufenden Medienverlautbarungen und Beschwörungen unserer Politiker vermeintlich schon fast alle Waren NUR noch aus der Ukraine, wie auch aus Russland kommen, die Preise durch die Decke katapultiert werden. Das doofe Wahlvolk glaubt es ja, ist die Mutmaßung der Polit-Kaste und der Konzerne überall. Mit nachdenklichen Grüßen,

Alois Sepp

München

Dieser Einsatzbericht bestätigt all das, was die „Lügenbolde“ im Kreml seit 24. Februar 2022 leugnen. Es findet durch Russlands Armee ein brutaler Krieg gegen die Zivilbevölkerung statt.



Aus Lust an Zerstörung, Mord, Vergewaltigung, Plünderungen, Brandschatzung, Terror, Vernichtung werden Sprengfallen, Minen und geächtete Streumunition eingesetzt, die vor allem zivile Opfer fordern. Damit bestätigen sich auch alle Berichte aus Syrien, Georgien, Tschetschenien, Afghanistan. Das alles wird entweder von der Staats- und Armeeführung angeordnet oder befördert bzw. mit „Wohlwollen“ gesehen und bewusst nicht unterbunden.



Dass sich viele Armeen nicht an Völker- bzw. Kriegsrecht halten, ist lange bekannt. Noch bekannter ist allerdings die Brutalität der Russischen Armee, in der es sogar Orden und Auszeichnungen für besonders herausragende Kriegsverbrechen und deren Täter gibt. Das pervertiert die Spezies Mensch, die in dieser Armeen das Kommando hat und die Truppe insgesamt. Kein Tier ist derart pervers und „mit Lust brutal“ unterwegs, wie gerade diese „Gattung Made by Russia’s Army Command“.



Schon deshalb muss die Verteidigungskraft der Ukraine gestärkt werden, um die russische Armee aus der Ukraine zurück auf ihr Territorium zu drängen. Russlands Aggression darf sich niemals mehr lohnen. Nur so können alle Kriegsverbrechen aufgeklärt, deren Urheber verfolgt, angeklagt und abgeurteilt werden.



„Man kann nicht mit einem Tiger verhandeln, wenn der eigene Kopf in seinem Maul steckt“. (Winston Churchill)



Er hatte bezogen auf Hitler Recht und der Satz gilt ebenso heute wenn es um Putin und seine „Mörderbande“ geht. Mit Verbrechern kann man nicht verhandeln. Man muss sie bekämpfen, festsetzen, vor Gericht bringen in aburteilen - so wie das in Nürnberg und auch in Den Haag mehrfach geschehen ist.



Heimo Kandler



Wartenberg