Leserbriefe

Toni Bals: Erneuerbare konkurrenzlos billig; Leserforum 10. Februar; Detlef Frank: Fakten auf den Tisch; Leserforum 12./13 Februar

Nachdem mich Herr Frank auffordert, meine Argumente auszuführen, will ich ihm den Gefallen gerne tun. 2022 liegt der Durchschnittsstrompreis des Haushaltskunden in Deutschland bei 34,6 ct pro kWh.

Dieser Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (jeweils in ct/kWh): Stromerzeugung 12,34; Netzentgelte 8,1; sonstige Abgaben 2,9; EEG-Umlage 3,72;, Stromsteuer 2,05; Mehrwertsteuer 5,53 ct/kWh. Wie man sieht, sind die Stromerzeugungskosten mit 12,34 ct/kWh nur ein gutes Drittel des Strompreises. Die Einspeisevergütung einer 30- kWp-Photovoltaikdachanlage beträgt bei Inbetriebnahme Februar 2022 6,6 ct/kWh, liegt damit also deutlich unter den durchschnittlichen Stromerzeugungskosten. Warum der Endkundenpreis zum Beispiel in Frankreich niedriger als in Deutschland ist, obwohl die Stromerzeugungskosten (Day-Ahead-Börsenstrompreis) in Frankreich meist höher als in Deutschland sind, hat unter anderem den Grund darin, dass Frankreich den Strompreis gedeckelt hat und für die Differenz der Steuerzahler aufkommt. Ich hoffe, ich konnte damit Ihre Wissenslücke schließen.

Toni Bals

Walpertskirchen