Ein Abriss bestraft die Falschen

Schwarzbau: Bauherr verteidigt sich; Bayern 29. März

Ins Überschwemmungsgebiet gebaut? Der Flur- beziehungsweise Straßenname Isarspitz deutet doch schon darauf hin, dass Wasser in der Nähe fließt. Ein Blick von oben etwa bei Google-Maps zeigt, dass die Grundstücke in einem Dreieck zwischen dem Zusammenfluss von Loisach und Isar liegen. Dass sich drumherum nur Grünland und kein Ackerland befindet, ist auch ein starker Hinweis auf ein Überschwemmungsgebiet. Dem Bauunternehmer war beim Kauf bereits bekannt, dass es sich um Außenbereich handelt, also kein ausgewiesenes Bauland. In Überschwemmungsgebieten dürfen Gemeinden keine neuen Baugebiete ausweisen. Sondergenehmigungen für einzelne Bauten sind dagegen möglich. Die Vorbesitzer hatten eine Baugenehmigung für das Grundstück erhalten. Ich vermute für exakt ein Haus mit Carport, um die Überschwemmungsfläche so gering wie möglich zu schmälern. Was hat der Bauunternehmer daraus gemacht? Ein privates Neubaugebiet mit gleich drei Häusern nebst Doppelgaragen und vorheriger 80 cm hoher Geländeaufschüttung. Also maximale Schädigung der vorhandenen Überschwemmungsfläche. Seit dem „Pfingsthochwasser“ von 1999 sind Bayerns Gemeinden bereits angewiesen, mehr für den Hochwasserschutz zu tun. Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, Bau von Rückhaltebecken. Und der Bauunternehmer aus Geretsried, der seit fast 30 Jahren im Geschäft ist, möchte uns erzählen, dass er davon nichts mitbekommen hat? Wo Geretsried auch regelmäßig betroffen ist. Muss die Hausratversicherung überhaupt zahlen bei einem Hochwasserschaden im Schwarzbau?

Angela Glombik

München

Wir waren selbst als Bauträger über 20 Jahre tätig und haben auch schon mal wegen weniger Zentimeter mit den Behörden ringen müssen, aber eine derartige wohl durchaus bewusste Ignoranz der Bauauflagen hätten wir uns nicht getraut, das kann auch nicht ohne Folgen bleiben – da sind wir uns einig. Aber einfach eine Abrissverfügung durchzusetzen, nur um den Amtsschimmel zu befriedigen, ist auch zu kurz gedacht. Dass so etwas überhaupt möglich ist, ist auch ein Stück Auswirkung der Novellierung im Baugesetz. Früher hat es eben eine Schnurgerüstabnahme gegeben, und spätestens bei der Rohbauabnahme wären die Abweichungen aufgefallen. Nun sind Architekt und Bauherr selbst verantwortlich – und genau die sollten auch dafür geradestehen müssen mit einer Geldstrafe, die angemessen an dem Mehrwert der baulichen Nutzung bemessen ist. Ein Abriss hilft niemandem, bestraft die Falschen und belastet die Umwelt obendrein.

Interessant ist allerdings, dass ein Elon Musk einen Schwarzbau in Milliardenhöhe hinstellt und auch noch Politiker sich stolz bei der Eröffnung präsentieren und den raschen Baufortschritt loben!

Erhard Pohl

Miesbach