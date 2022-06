Ein Armutszeugnis

Andreas Thieme: So wird ein fairer Vermieter bestraft; München 8. Juni

Irgendein Finanzamt entscheidet also, dass Herr Spegel für sein soziales Engagement finanziell bluten muss. Wie kann er sich nur „erdreisten“, so menschenfreundlich zu handeln? Selbst wenn die Rechtslage das leider hergibt, ist es ein Armutszeugnis für unsere Gesetzgebung und deren Ausführungsorgane. Trickser, die ihre Gewinne über Steueroasen verschieben und verschleiern, haben keine Folgen zu befürchten. Und Herr Spegel wird möglicherweise zu einer Strafzahlung von 40 000 Euro verdonnert. Politiker, die so etwas zulassen, sollten sich in Grund und Boden schämen. Speziell in München wird von Politikern pausenlos über den durch sie selbst verschuldeten Mangel an bezahlbarem Wohnraum gejammert. Statt aber endlich selbst Abhilfe zu schaffen, sieht man gern und selbstverständlich entsprechenden Aktivitäten von Privatleuten zu, bestraft die aber gleichzeitig für ihre Großzügigkeit.

Heidemarie Henniger

München