Ein kurzes Gebet

Proteste gegen doppeltes Glockenläuten; Bayern 4. August

Seit Jahrhunderten stehen die Kirchen mitten in den Dörfern und Stadtteilzentren, und seit Jahrhunderten läuten die Glocken zum Morgen-, Mittag- und Abendgebet und schlagen die Stunden an. Ich bin direkt neben einer Kirche aufgewachsen und habe mich niemals wie alle anderen Bewohner auch gestört gefühlt. Als ich mit 17 Jahren nach München umgesiedelt bin, habe ich das Glockenläuten sehr vermisst, und das ist bis heute so. Mir fehlt ein Stück Heimat. Jede Gemeinde (Kirchengemeinde) war stolz auf ein schönes Geläut.

Vor einigen Jahren habe ich in einem Hotel in Istanbul mehrere Tage übernachtet. Zu allen möglichen Zeiten hat der Muezzin vom Minarett mit schauerlich lautem Gesang zum Gebet gerufen. Ich bin mir sicher, dass es keinen Muslim gibt, der sich darüber beschweren würde. Ein Beschwerdeführer hat sogar geschrieben, er sei Katholik und gehe auch in die Kirche. Wie wäre es, wenn er beim Glockenläuten ein kurzes Gebet sprechen oder einen Moment der Besinnung einlegen würde, anstatt sich zu ärgern. Wir stören uns an Kirchenglocken, Kuhglocken Hahnengeschrei, andererseits dröhnen wir uns voll mit lauter Musik, Auto- und Fluglärm.

Adolf Schlossnikel

Deisenhofen