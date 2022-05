Eine Allianz für die Alpen ohne Großraubtiere

Johannes Welte: Bär reißt in Tirol 15 Schafe; Bayern 28./29. Mai

Wie das Experiment „Bär in Weide- und Tourismusgebiet“ ausgehen würde, war vorauszusehen. Bereits beim ersten Auftreten des Bären, also vor gut drei Wochen, hätte die Politik die Weichen schon so stellen können und müssen, dass bei geringsten Problemen eine schnelle und unbürokratische Entnahme möglich wäre. Geschehen ist seitdem in dieser Hinsicht nichts.

Jetzt allerdings hat das Raubtier Fakten geschaffen, die einer Katastrophe gleichkommen. Nicht nur für die betroffenen Weidetierhalter, sondern für die Alm- und Weidewirtschaft im Allgemeinen, nicht zuletzt aber auch für den Tourismus, also den wichtigsten Wirtschaftszweig der Region. Dieser profitiert massiv von top gepflegten und frei zugänglichen Almen. Im Umkehrschluss sind viele Weidegebiete bewirtschaftet und leben mit und von den Wanderern. Der Gast will die Bergwelt erleben, heimische Produkte der Almbauern genießen und nicht zuletzt unsere alpenländische Kultur kennenlernen.

Dies wird aber kaum noch möglich sein, wenn der Almsommer für die Landwirte und der Wanderausflug für den Touristen zum russischen Roulette wird. Viehhalter, Almbauern und Touristiker müssen grenzüberschreitend zusammenhalten, damit die Politik endlich aufwacht und der Wiederansiedlung von Wolf, Bär und Co. nachhaltig Einhalt gebietet. Wir brauchen endlich eine Allianz für Bayerische und Tiroler Alpen ohne Großraubtiere – und zwar bitte, bevor der erste Mensch zu Schaden kommt.

Vroni und Kai Schmitt

Grainau