Eine legale Maßnahme

Claudia Möllers: Razzia bei der „Letzten Generation; Politik 14. Dezember

Es gab offensichtlich eine bundesweite Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Aufgeklärt werden soll hier der Tatverdacht beziehungsweise der Tatbeitrag von Beschuldigten, die offensichtlich eine kriminelle Vereinigung zur Begehung von Straftaten gegründet haben. Durchsuchungsbeschlüsse werden grundsätzlich von einem Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft geprüft und genehmigt. Sinn der Durchsuchung ist sowohl das Auffinden von taterhärtenden als auch entlastenden Beweismitteln. Auch wenn ein offensichtlich Beschuldigter sich in Gewahrsam befindet, können Beweismittel beiseite geschaffen werden, egal, wo der Beschuldigte wohnhaft ist.

Gerade wer in Rechtsbereiche so stark eingreift wie diese Straftäter (Nötigung, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, Behinderung von Hilfsdiensten: Feuerwehr, Krankenwagen) braucht sich über eine solche Maßnahme wirklich nicht aufzuregen. Letztendlich muss hier auch nochmals betont werden, dass es sich um keine „Aktivisten“, sondern ganz einfach um Straftäter handelt!

Thomas Schaller

Gammelsdorf