Einmischung in den Krieg

Teilen

Hans Rentz; Zögerlich; Leserforum 28./29. Mai

Bedauerlicherweise fehlt es Olaf Scholz an Mumm! Und man mag sich über Gerhard Schröders Loyalität Putin gegenüber berechtigterweise empören, aber als Kanzler hat er sich nicht von seinen regierungsinternen Kritikern erpressen lassen, nach dem Motto „Entweder du passt Deine Ansichten den unseren an, oder wir lassen die Koalition platzen.“

Ja, liebe SPD-Wähler, nun habt Ihr den Kanzler, den Ihr verdient! Wärt Ihr etwas kritischer gewesen, hättet Ihr gemerkt, dass dieser Mann, nur weil er bei den Bürgern besser ankam als Saskia Esken, Kevin Kühnert und Rolf Mützenich, von diesen als Aushängeschild benutzt wurde.

Und wir Deutsche, die wir viele Jahre zwar nicht unbedingt geliebt, dafür aber respektiert wurden, haben infolge der Zögerlichkeit unseres Kanzlers weltweit massiv an Ansehen verloren.

Annemarie Fischer

Wielenbach

Zum Krieg in der Ukraine

Syrien war für Putin eine Testarena. Putins Mann im Nahen Osten – Assad – ist derweil in manchen Teilen der Welt wieder salonfähig. Russlands Einmarsch in die Ukraine lag lange in der Luft und hat vielfach für Überraschung gesorgt. 30 Jahre nach der Unabhängigkeit der Ukraine beginnt Russland einen Krieg gegen die ehemalige Sowjetrepublik, diese Krise hat sich verschärft zwischen den beiden Nachbarländern, erlebt nun acht Jahre nach der Annexion der Krim ihren Höhepunkt. Es ist Putins Krieg, der im zweiten Tschetschenienkrieg 1999 bis 2009 erstmals zeigte, wozu er willens und fähig ist. Auf seinen Befehl hin, wurde die tschetschenische Hauptstadt Grosny dem Erdboden gleich gemacht.

Diplomatie ist Putin suspekt und Schwäche zugleich, er ist ein Mensch des Kalten Krieges und ein Mann der Macht. In den acht Jahren schien der Krieg um die Ukraine stillzustehen, war die russische Armee unter der Führung Wladimir Putins aktiv auf anderen Schlachtfeldern, seit 2015 greift Russland mit Luftschlägen in den Bürgerkrieg in Syrien ein. Die Ziele Moskaus sind, Syriens Diktator Assad zu stützen, um einen Machtwechsel zu verhindern, die Region zu festigen, die Schlagkraft vorzuführen. Seit drei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine.

Man kann die Schadensbilanz des russischen Präsidenten jetzt schon als desaströs bezeichnen, die Rohstoff-Weltmacht Russland hat nicht nur die Expansion der Nato angestoßen, sondern als wichtigen Kunden auch den Westen verloren. Die Staaten der Welt müssen sich eindeutig zu Putins Kriegsverbrechen positionieren, seine politischen Claqueure und seine wirtschaftlichen Marionetten in und außerhalb seines Reichs sind international zu ächten.

Herbert Clasen

Obergriesbach

Schon vor dem Ukraine-Krieg erklärte uns Außenministerin Baerbock, das Russland bei einem Einmarsch mit schweren Sanktionen zu rechnen habe, auch wenn das uns Deutschen teuer zu stehen käme. Sie sagt, Deutschland werde alles dafür tun, die Sicherheit des Landes, der Ukraine, zu garantieren. Der einfache Bürger verspürt diesen vehementen Druck auf Russland, verbunden mit Waffenlieferungen an die Ukraine, bei seinem täglichen Einkauf, beim Tanken, bei der Strom- und Heizungsabrechnung und vielen anderen Dingen des täglichen Lebens. Man kann nur hoffen, dass es zu keinem Ölembargo, Gasstopp, ja schlimmstenfalls Krieg mit Deutschland kommt.

Nachdem ich nun ein Interview des rbb/24 mit Michael Harms vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft gelesen habe, ist mir auch klar, warum sich diese Frau, ihre Partei und eine Vielzahl von Politikern der sogenannten etablierten Parteien, so massiv in diesen Krieg einmischen. In der Ukraine sind eine Vielzahl deutscher Unternehmen in vielen Branchen von der Agrarwirtschaft über die Lebensmittelproduktion und Automobilindustrie bis hin zum IT-Sektor angesiedelt. Harms spricht von vielen tausend ukrainischen Mitarbeitern. Im Bereich der erneuerbaren Energie besteht eine Energiepartnerschaft. Bei dieser Einmischung geht es also nicht um das Wohl der deutschen Bevölkerung, sondern mehr um die Gewinne der deutschen Industrie.

Hermann Bauer

Taufkirchen/Vils

USA wollen Artillerie liefern; Titelseite 28./29. Mai

Wann sollen die Raketen geliefert werden? Wahrscheinlich, wenn der Samstag auf den Sonntag fällt. Ich hätte noch eine alte Steinschleuder. Anfrage an Herrrn Scholz: Darf ich sie an die Ukraine liefern, oder fällt sie schon unter schwere Waffen? Ich bitte um Antwort, wenn Sie Putin um Erlaubnis gefragt haben.

Roman Berger

Bergkirchen