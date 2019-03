Umweltschutz – ein sehr hohes Gut

Georg Anastasiadis: Immer wieder freitags;Kommentar 15. MärzWeniger Emissionen – aber wie?“; Politik; Stefan Sessler, Natascha Berger: Rettet die Erde – nur hier gibt es Bier“; Blickpunkt 16./17. März

Vielen Dank für diesen Kommentar. Mit Demos lässt sich der Klimawandel nicht aufhalten. Und die Politik steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Wie kann man das Klima retten, ohne unseren Standard auszuhebeln? Es hilft nur sparen: Weniger Kilometer per Auto oder Flieger, weniger Fleisch, weniger Bildchen auf den elektronischen Kästchen. Man kann ja auf viel verzichten, bloß nicht auf den Luxus. Ein bisserl weniger – auch Demos – wäre besser.

Hanni Bruckmayer

Dachau

Um nicht missverstanden zu werden: Unbestritten ist: Der Schutz unserer Umwelt ist ein sehr hohes Gut. Die dafür bereits bestehenden Gesetze wären einfach nur konsequent anzuwenden. Jedoch mit Klimaschutz hat dies sehr wenig zu tun. Dr. Dirk Ippen, Mitherausgeber der Zeitung, sagte kürzlich in seiner Glosse sehr treffend: „Der Effekt einer Verringerung von Treibhausgasen wie CO2 ist nicht eingetreten, sodass Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele nicht erreichen wird.“ Diese Ziele sind auch nicht zu erreichen, weil unser Planet seine Temperatur durch ein von der Natur eingerichtetes System automatisch regelt. Die Funktion ist: Mehr Wärme, mehr warmes Wasser, mehr Wolken, mehr Abkühlung! Wichtig: Wir können die Sonne und ihre Strahlungsleistung nicht beeinflussen. Anlässlich eines Symposiums der Europäischen Akademie für Umweltfragen 1995 in Leipzig sagten die teilnehmenden Wissenschaftler in abgekürzter Form: „Wir kommen zu dem Schluss, dass es für eine Klimaänderung keine überzeugenden Indizien gibt und halten es für unverantwortlich, die öffentliche Meinung – aus welchen Gründen auch immer – zu manipulieren und bei der Bevölkerung die Angst vor einer bevorstehenden Klimakatastrophe zu schüren“.

Karl Brutscher

Miesbach

Wenn zutrifft, wovor einige Wissenschaftler eindringlich warnen, dass Smartphones klima- und umweltschädlich sind, weil sie weitaus höhere CO2-Emissionswerte verursachen als bisher vermutet, müsste dann nicht die logische Konsequenz der um das Klima so besorgten Schüler der sofortige Verzicht auf den Gebrauch ihres Handys sein? Interessant wäre zu erfahren, wie viele dieser Mit-Marschierer, wäre ein solcher Verzicht Vorbedingung für die Teilnahme an den freitäglichen Demonstrationen, sich an diesen noch beteiligen würden? Diese Frage sollte sich jeder der teilnehmenden Jugendlichen ernsthaft stellen. Vielleicht wird ihm dann bewusst, welche Heuchelei es bedeutete, bei den Pro-Klima-Kundgebungen mitzumarschieren, und kaum sind diese vorbei, per Handy sämtlichen Freunden mitzuteilen, wie viele daran teilgenommen haben und wie toll das war. Schon das Handy in nur äußerst wichtigen Fällen zu benützen, trüge zur Schonung des Klimas nicht unwesentlich bei, ganz darauf zu verzichten, würde natürlich den Zweck der Demonstrationen kräftig untermauern und auch glaubwürdig machen. Nun, liebe Schüler und Schülerinnen, wärt Ihr dazu bereit? Macht es den Erwachsenen vor und zeigt ihnen, wie viel schöner und inniger Beziehungen sind, wenn man nicht jederzeit erreichbar und verfügbar ist. Und wie erfreulich wäre es, könnte man – zum Beispiel – beim Wandern wieder mehr Menschen begegnen, die sich an der Natur erfreuen, anstatt ständig auf ihr Smartphone zu glotzen.

Annemarie Fischer

Wielenbach