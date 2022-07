Energie

Wir können die Energiefrage anders lösen / Art. vom 3.07.2022

Wie soll‘s jetzt weitergehen ? Energie wo nehmen Sie wir in Zukunft her - und wer soll sie bezahlen. Unsere Politiker - die direkt nach der Wahl leider in einen heissen Topf geworfen wurden - was nicht voraussehbar war ! Und jetzt wirklich das beste versuchen für unser Land - auch wenn‘s da diverse Meinungen gibt - die alte Regierung hat es ganz einfach nicht wahrbaben wollen - ohne fremde Energie sind wir aufgeschmissen . Man machte hier ganz einfach Putin den Hof ! Er wusste genau ohne seine Energie sind wir am Hintern ! Jetzt werden wir aufgerufen zu massivem Energiesparen - egal Öl oder Gas . Es bleibt uns nichts übrig ! Wieso wie vergangenes Wochenende wird es gedultet das Energie sinnlos verbraten wird bei den Motorsportveranstaltungen - Formel 1 in England und Deutsche Tourenwagenmeisterschaft in Nürnberg . Gleichzeitig wird es in Kürze enorme Energiekostenerhöhung geben ! Wie soll man das den Wählern dann vermitteln ??? Es kann gewiss nicht sein das wir Schreiben bekommen zwecks Erhöhung unserer Energiekosten bekommen und im Motorsport wertvolle Energie und Umweltchargen verblasen werden. Geht’s eigentlich noch? Was soll der Aufruf zum Energiesparen? Wir die kleinen Bürger werden hier wieder wirklich an der Nase herumgeführt - aber wir kleinen Steuerzahler möchten auch weiterhin ein w<armes Essen kochen können und in kühleren Temperaturen nicht frieren - haben gewiss nicht 50 Jahre und mehr gearbeitet und brav waren wir auch ! Wir möchten ganz einfach leben und nicht zuschauen wie unser gemeinsames Europa vor die Hunde geht ! Brauchen kein G7 in Elmau ( bin Anwohner in diesem Gebiet ) wo sie nur labern und 165 Millionen erneut in den Sand gesetzt haben ! 18.000 Polizisten im Einsatz . Ganz einfach - wie wollen wir in Zukunft leben ? Haben wir solchen Schmarrn verdient ?? Qua Vadis Deutschland ? Wo führt das hin? Sind wir wirklich die 1. Generation wo nichts passiert ? Mein Vater sagte zu uns Kindern - Bitte passts auf das sich die Deutsche vergangene Geschichte nicht wiederholt ! - dies sind Worte die ich mit meiner Schwester nie vergessen werde!

Wolfgang Guski

Benediktbeuern

Wir Deutsche verbrauchen sehr viel Energie. Im Bereich Strom waren es im vergangenen Jahr mehr als 500 Milliarden Kilowatt- stunden. Mit Blick auf den CO2- Ausstoß ist Atomkraft erheblich umweltfreundlicher als fossile Energieträger. Atomkraft sei nach- haltig , genau wie Gas, erklärte die EU Anfang Februar. Putins Angriffskrieg in der Ukraine hat für Deutschlands Energiepolitik massive Folgen. Häufig geht es in der aktuellen Diskussion darum, was passieren müsste, um den deutschen Atomausstieg doch noch aufzuhalten. Dabei drückt man sich in der deutschen Klimadebatte seit Jahren um die simple Tatsache herum: Die Kernenergie ist ein hochwirksames Instrument gegen klimaschädliche Emissionen. Darum sollte man aus meiner Sicht den Atomausstieg zurückstellen und Kernenergie statt Kohle und Gas für eine Übergangszeit zur Absicherung der Erneuerbaren einsetzen. Der Gesetzgeber wäre gefordert, dies in die Wege zu leiten, weil es sich nicht um eine technische, sondern um eine politisch - rechtliche Frage handelt. Die Beendigung der Stromerzeugung aus Kernspaltung bis zum 31. Dezember 2022 ist in Paragraph 7 des Atomgesetzes festgelegt. Würde eine Mehrheit im Bundestag diesen Passus ändern, könnten die Betriebs- Genehmigungen für die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland verlängert werden. Nahezu die ganze Welt setzt auf die Kernenergie. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Kohle und Gas und zur Energiegewinnung aus Erneuerbaren, da Sonne - Wind - und Wasser von den Launen der Natur abhängen. Meiner Meinung nach ist die deutsche Energiewende zum Scheitern verurteilt. In denNachbarländern Polen, Frankreich oder Tschechien sind derzeit neue Meiler in Planung, demgegenüber nuss man Deutschland als Klimasünder bezeichnen, denn hier war man so naiv, auf die Kernkraft verzichten, gleichzeitig importiert man Atomstrom aus dem Ausland und betreibt Gas- und Kohlekraftwerke weiter.

Herbert Clasen

Obergriesbach