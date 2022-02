Energiepolitik

Peter Blüml: Sehenden Auges in die Energieknappheit; Leserforum 19./20. Februar

Ja, da muss ich Herrn Blüml Recht geben. Die Energie wird knapp und unbezahlbar, wenn wir nicht bald handeln. Wer aber hat verhindert, dass Starkstromleitungen gebaut wurden, um den Strom aus den Windparks des Nordens nach Bayern zu bringen? Es war die CSU unter Leitung von Herrn Seehofer. Diese hierfür bereits gebauten Windparks müssen nun für viel Geld gewartet werden, ohne dass eine kW/h Strom zum Verbraucher kommt. Ja, sie werden zudem bald erneuert werden müssen. Derselbe Herr Seehofer hat Gesetze gemacht, welche den Bau von Windanlagen fast verhinderten. Man kann die „Spargel“ überall hinstellen, nur nicht ins schöne Bayern. Atomstrom habe ich auch lange Zeit für eine tolle Sache gehalten. Seit ich weiß, dass die CSU festgestellt hat, dass man die ausgebrannten Brennstäbe in der ganzen Welt, aber nicht in Bayern über Jahrtausende lagern kann, bin ich skeptisch geworden. Bis heute habe ich kein Wildschwein im Schongauer Land geschossen, welches verzehrt werden konnte. Seit der Explosion des Atommeilers in Tschernobyl am 26. April 1986 ist das so. Die mit Cäsium verstrahlte Wolke zog über Schongau und regnete hier ab. Die verstrahlten Stoffe gingen durch den Boden in die Nahrung und wurden so von den Wildschweinen aufgenommen.

Die CDU war es zusammen mit der CSU und FDP welche nach der erneuten Katastrophe von Fukushima 2011 das Aus für Atomenergie beschlossen haben. Wer immer hin und her läuft, kommt nie zum Ziel. Bis unsere Politiker sich einig geworden sind, ist kein Reaktor mehr reanimierbar. Deshalb sollten alle Parteien rasch die bisherigen Beschlüsse umsetzen und nicht ständig, besonders vor Wahlen, mit neuen Vorschlägen kommen. Der Preußische Generalmajor Carl von Clausewitz hat gesagt: „Einen einmal gefassten Entschluss soll man nur dann ändern, wenn sich die Lage grundlegend geändert hat.“ Hat sie sich grundlegend geändert?

Gerhard Brandt

Ingenried

Wir haben über Jahrzehnte, wegen Geldgier unserer Kapitalisten, unsere Unabhängigkeit verloren, Hochtechnologie und Produktion ins Ausland verkauft. Mit knapp 18 % Wählerstimmen schaffen es die Grünen mit ihrer schlauen Energiepolitik (mehr Stromverbrauch für E-Mobilität, vorher aber noch die Abschaltung der Kernenergie) Deutschland noch weiter in die aktuelle Problematik mit Russland in eine eigene Krise zu stürzen. Energie fast unerschwinglich für einen Teil der Bevölkerung, Firmen drohen mit Abwanderung. Schlimmer noch sind die anderen 82 %, sie schauen zu und es passiert nichts Rückläufiges! Die restliche EU hält Atomstrom für grün, wir schalten diesen ab, dafür keine Alternative. Unsere Probleme sind, Gott sei es gedankt, nur die Frauenquote und das Gendern! Hoffentlich gibt es uns nach dieser Problematik noch, aber wir haben die Umwelt gerettet und die Grünen sind auf der Arche Noah! Ich bin mittlerweile 65 Jahre alt, aber so eine schlechte Politik habe ich noch nicht erlebt. Armes Deutschland!

Helmut Koller

Bad Kohlgrub