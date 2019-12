Verletzung deutscher Souveränität

Leserbriefe

Die Folgen der Nord-Stream-2-Sanktionen; Wirtschaft 13. Dezember

Bekanntlich hat Deutschland keine wesentlichen Erdgas- und Erdölvorkommen, und deswegen ist unser Land auf ausländische Lieferungen seit Jahrzehnten angewiesen. Besonders auch aus Russland bezieht Deutschland seit sehr vielen Jahren, von allen politischen Auseinandersetzungen unberührt, vertragsgemäß und verlässlich beträchtliche Mengen von Erdgas und auch viel Erdöl.

Die US-Administration hat jetzt im Repräsentantenhaus in seltener Einmütigkeit für Sanktionen gestimmt gegen die am Bau von der Erdgas-Pipeline Nord-Stream-2 beteiligten Firmen, Aktionäre und Manager wegen einer befürchteten Abhängigkeit Deutschlands von Russland und um die Fertigstellung der Pipeline zu verhindern. Wesentlicher Antreiber der Sanktionen war und ist der amerikanische Botschafter Grenell in Berlin, der als Büttel der derzeitigen US-Droh-, Erpressungs- und Sanktionspolitik versucht, in unserem Land als amerikanischer Hochkommissar zu agieren.

Der wahre Grund der geplanten Sanktionen ist jedoch der Wunsch der US-Regierung, ihr eigenes, teureres Flüssiggas in Europa zu verkaufen. Genauso wie Deutschland sich damals nicht dem „Lügen-Desaster“ Irak-Krieg gebeugt hat, sollte auch jetzt unser Land mit Gegensanktionen reagieren. Hier könnte man doch im Gegenzug die Räumung der Kriegsbasis Ramstein in die Diskussion bringen, ein Ort, an dem amerikanische Atombomben lagern und der Ausgangspunkt todbringender US-Drohnenangriffe in aller Welt ist. Es müssen Grenzen gesetzt werden gegen die Verletzung der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland, nicht mit deutschem, verzwergenden Nationalismus, sondern mit stärkerem europäischen Selbstbewusstsein!

Dr. Siegfried Richter

Ebenhausen