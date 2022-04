Erneuerbare Energie

Toni Bals: Nur noch erneuerbare Energien; Leserbrief 11. April

Hiermit fordere ich Herrn Bals auf, ein schlüssiges physikalisch-technisches Konzept vorzulegen, mit dem es möglich ist, ein Industrieland wie Deutschland stabil mit Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energie zu versorgen.

Dr. Johann Reiter

Miesbach

Gelten andere Meinungen nichts als die eigene? Geistiger Standard ist die vom Grundgesetz zugesicherte Meinungsfreiheit! Heißt: Jeder darf seine gesittete Meinung frei äußern, ohne sich von anderen bevormunden lassen zu müssen! Liest man die Leserzuschrift von Herrn Toni Bals aus Walpertskirchen muss man dazu konstatieren, dass man sich gefälligst der Meinung dieses Herrn anzuschließen habe! Wer dies nicht beachtet, wird von ihm mit einer wüsten Beschimpfung bestraft! Nur weil ich einen Stromausfall wegen Versagens einer Windkraftanlage (Windstille!) und einem dadurch entstehenden Fernseher-Stillstand als Beispiel nannte, war dies ein Grund von Herrn Bals, mich in unverschämster Art in die unmittelbare Nähe der AfD zu platzieren! Er bezichtigte mich wörtlich, mich mit der „übelsten AfD-Propaganda“ identifiziert zu haben, stellte mich damit in die absolute Nähe einer Partei, die nie meine Stimme bekäme - erst recht nicht mit dieser Partei, die einen Bürgerkrieg hierzulande akzeptieren würde, um an die von ihr ersehnte Macht zu kommen! Für diese unglaubliche Diffamierung, mit der dieser Mann aus Walpertshofen mich überzog, ohne dass wir uns jemals gesehen oder gesprochen hätten, erwarte ich auf dieser Seite eine Entschuldigung! Ich empfehle ihm ferner, meinen Leserbrief hinsichtlich der dann „neuen Abhängigkeiten“ nochmal durchzulesen, um den Zusammenhang besser zu verstehen. Ganz im Gegensatz zu seiner Vermutung, dass ich wohl nicht wisse, dass wir alle von der Natur abhängig seien, soll er meine entsprechenden Leserbriefe der letzten Jahre lesen! Ich vertrete seit Jahrzehnten die Meinung, dass sich die Natur keineswegs um Menschenleben bekümmert, weil ihr der Mensch, der fatalerweise stets versucht, sie, die Natur zu besiegen, ziemlich egal ist - was viele Katastrophen (die nur für uns Menschen Katastrophen sind, nicht aber für die Natur!) beweisen.

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Herr Bals schreibt, eine „ominöse Dunkelflaute“ sei noch nicht eingetroffen: In Walpertskirchen wird es danach nie dunkel und windstill zugleich. Da kann er leicht 100% Erneuerbare fordern. Er meinte aber wohl den „Blackout“, der Dank der verbliebenen regelbaren Kraftwerke bislang noch abgewendet werden konnte. Kein Windpark und kein Solarpark kann prinzipiell wegen der fehlenden Großstromspeicher ohne die Großkraftwerke als Netzstabilisatoren und Grundlaststützen betrieben werden. Diese laufen unwirtschaftlich im Standby mit und müssen immer mit etwa 30% Last „unter Dampf“ gehalten werden, damit sie auch dann einspringen können, wenn Wind und Sonne schwächeln oder gar ganz streiken (Dunkelflaute). Die Kraftwerke und vieles mehr sollen in Zukunft mit grünem Wasserstoff befeuert werden, wobei niemand weiß, wo der in den benötigten Mengen und dazu noch billig, nachhaltig und zeitnah herkommen soll. Wer etwas abschaltet, muss im gleichen Augenblick den Hebel auf eine sichere und bezahlbare alternative Stromversorgung umlegen können. Der sollte uns auch nicht, wie Herr Bals, in Verkennung naturgesetzlicher und technischer Zusammenhänge, mit naiven Forderungen nach „100% Erneuerbare“ kommen, die weder zuverlässig noch bedarfsgerecht Strom liefern und nicht nur ohne bezahlbare Großspeicher reine Utopie bleiben. Ohne den geschmähten KKW-Strom aus Frankreich geht bald bei uns nach dem Abschalten der letzten Meiller gar nichts mehr: Auf in schöne „Erneuerbare Winter-Aussichten“ und selbst verschuldete, neue fatale Abhängigkeiten!

Dr.-Ing. Erhard Beineke

Ottobrunn