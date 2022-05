Erstklassige Außenministerin

Unter der Gürtellinie; Leserforum 21./22. Mai, Gehässigkeit gegenüber Annalena Baerbock; Leserforum 20. Mai; Grünschnabel; Leserforum 19. Mai

Was erwarten manche von der Baerbock? Soll sie Putler zum Zweikampf fordern? Da wär der eh zu feige dazu.

Diese Kritiker sollen sich doch lieber mal Scholz und seine Verteidigungsministerin ansehen – zwei Nebelkerzen- und Blendgranatenwerfer, wie sie im Buch stehen. SPDler eben – diese moskau- gesteuerte Partei ist eine Gefahr für ganz Europa.

Roman Berger

Bergkirchen

Hermann Unterkirchers Kritik an der Außenministerin stößt auf Ablehnung. Ich finde sie aber sachlich und begründet. Wenn man bedenkt, dass die Grünen mit Ablehnung von Krieg und Rüstung angetreten sind und jetzt die ärgsten Kriegshetzer sind, dürften sie wohl nicht viel Zuneigung und Sympathie erwarten. Sie haben uns eine grüne Zukunft in Aussicht gestellt, wo Bär, Bock und Bakterien, Bienen und Schlangen, Adler und Lamm einträchtig miteinander auskommen, einander vor Gefahren warnen und einander auf die besten Futterplätze hinweisen. Danke, aber grün schaut im Herzen und in der Landschaft anders aus.

Robert Eccher

Milbertshofen



Herr Unterkircher, es ist sehr billig, ja unerträglich, solche billigen Töne gegen unsere erstklassige Außenministerin vorzubringen. Ich bin auch kein Grüner, aber fest steht, Frau Baerbock ist eine der Besten in der neuen Regierung, leistet hervorragende Arbeit und wäre sicher der bessere Kanzler/in als Scholz, der sehr oft eine klare Linie vermissen lässt. Deutschland sollte sich glücklich schätzen und darf stolz sein, so eine fähige, mutige und in klaren Worten sich ausdrückende Außenministerin zu haben.

Hermann Taber

Oberammergau