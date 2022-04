Ertragskapazität

Rudolf Weichel: Organische Bodensubstanz erhalten und verbessern; Leserforum 31. März

Nach 20 Jahren Mitgliedschaft im Schätzungsbeirat beim Bundesministerium der Finanzen möchte ich mich zum Beitrag von Herrn Weichel äußern: Auf Ackerstandorten haben wir nur in äußerst seltenen Fällen die Bodenqualität der Erstschätzung aus den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts nicht bestätigt, im Gegenteil immer wieder die Bonität höher bewertet. Dies ist das Ergebnis heutiger Bodenbearbeitung und des Pflanzenbaus. Doppelt so hohe Erträge wie in meiner Lehrzeit in den 50er-Jahren – damals waren 50 Dezitonnen je Hek-tar ein Spitzenertrag – bringen heute weit mehr organische Masse in die Böden. Bodenbearbeitung zu optimalen Wetterbedingungen, angemessene Vertiefung der Ackerkrume, ertragreiche Sorten und bedarfsgerechte Düngung sind heute Standard, ebenso minimalistischer Pflanzenschutz. Ohne bedarfsgerechte Versorgung mit Stickstoff und einem ausreichenden Wasserangebot können die Pflanzen ihre Ertragskapazität nicht beweisen.

Dr. agr. Werner Kastner

München