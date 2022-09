Es geht uns viel zu gut

Wann kommt Strom aus der Steckdose?; Leserforum 17./18. September

Da ist unter anderem zu vernehmen, Deutschland sei ein „geschundenes Land“! Hallo? Wie muss man dann Länder wie die Ukraine, Afghanistan, den Irak oder den Jemen bezeichnen, wo tagtäglich tausende Menschen durch Krieg oder Hunger sterben und alles in Trümmern liegt? Nein, Deutschland ist kein geschundenes Land, denn es geht uns alles in allem immer noch viel zu gut! Dass es zwar immer mehr Menschen gibt, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt aufgrund der steigenden Kosten stemmen sollen, ist unbestritten, das zeigen auch die rasant steigenden Zahlen Bedürftiger an so mancher „Tafel“. Aber so lange trotz allem Klagen auf Autobahnen lustig weiter gerast wird, solange tagtäglich Unsummen für Zigaretten, Tattoos, aufgehübschte Fingernägel oder elektronischen Schnickschnack ausgegeben werden, ist das auch viel Jammern auf hohem Niveau! Zum Thema „CO2-Neutralität“ der Kernenergie ist zu sagen, dass anscheinend vergessen wird, dass Uran nicht auf Bäumen wächst, sondern extrem umwelt- und menschenschädlich abgebaut und über tausende von Kilometern herbeitransportiert werden muss. Und wer von billigem Atomstrom redet, vergisst die horrenden Kosten, die bereits für die Lagerung des atomaren Mülls und die Wartung bestehender Anlagen entstanden sind, vom künftigen Abwracken und Entsorgen radioaktiver Bauteile ganz zu schweigen. Was schließlich die Arbeit unserer Ampelkoalition angeht, so stand diese vom ersten Tag an vor Herausforderungen, wie sie noch keine anderen Regierung zu meistern hatte. Und dafür leistet sie unterm Strich einen super Job, der mir hohen Respekt abringt! Ich bin froh, dass wir in diesen schwierigen Zeiten einen besonnenen Bundeskanzler wie Olaf Scholz haben und keinen Schreihals wie Friedrich März. Klar, dass jetzt die Stunde aller Gescheidhaferl gekommen ist, die es schon immer besser gewusst haben. Natürlich ist diese Regierung ist nicht ohne Fehl und Tadel, aber wer im Glashaus sitzt, und sich seinerzeit so manchen Lapsus erlaubt hat, der sollte doch bitte jetzt keinen Stein werfen!

Mathias Bischke

Erding