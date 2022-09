Fahrrad plus Bahn

Teilen

Stufenlos einsteigen in den neuen ICE L; Wirtschaft 15. September

Zur Ankündigung „Stufenlos einsteigen, neuer ICE L“: Neben Wohnzimmeratmosphäre barrierefreier Zugang von den Bahnsteigen – bei unterschiedlichen Bahnsteighöhen? Es gelang der DB ja bisher nicht einmal, alle Fahrzeugbreiten auf die Bahnsteigkanten abzustimmen: Unfälle durch die Spalte sind bekannt. Damit zusammenhängend ignoriert die DB weitgehend eine Entwicklung – den Fahrradverkehr: Alle sprechen von Verkehrs- und Klimawende. Fahrrad plus Bahn ist unzweifelhaft die umweltfreundlichste Art zu reisen. Aber Fahrradmitnahme auf Fernzügen: In Summe ein gutes Dutzend Plätze auf den täglichen Verbindungen ist das lächerliche Angebot. Wer nicht zum frühesten Zeitpunkt sechs Monate vorher stündlich genau bucht: keine Chance mitzukommen. Ist ein solcher Platz ergattert, lernt man weitere Wissensdefizite des DB-Managements kennen: Kenntnisse über die Abmessungen eines Fahrrads, damit es auch in Aufzüge und Fahrradabteile passt. Ich empfehle dem Management, mal weg vom Schreibtisch einen fünfmaligen Umstieg von Zug zu Zug mit E-Bike und Gepäck zu üben. Erinnerung an alte Fernzüge: Gepäckwagen für genügend Fahrräder.

Abhilfe jetzt: In der Urlaubszeit einen entsprechenden Wagen in die Fernzüge einstellen oder dazu umrüsten. Nicht möglich? Dann sind das Fehlkonstruktionen. Trotzdem etwas Erfreuliches: Mein Lob für das Personal in und an den Zügen: stets freundlich und hilfsbereit!

Werner Grimmeiß

Wolfratshausen