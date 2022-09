Faschismus und Nationalismus

Heinz Steinmann: Erhobener Zeigefinger; Leserforum 30. September

Rechtsruck in Italien; Leserforum 29. September

Herr Steinmann aus München ist total schlecht über Italien informiert. Ich bin zwar kein Ampelfreund aber die Warnungen zum Wahlergebnis in Italien sind angebracht, das kann ein gebürtiger Südtiroler sicher gut beurteilen. Denn dieses Land hat seine faschistische Vergangenheit kein bisschen aufgearbeitet! In Bozen/Südtirol stehen nach wie vor die größten faschistischen Schandmäler Europas und glorifizieren diese schreckliche Ideologie. Zum Jahreswechsel gibt es an jedem Kiosk Mussolini und sogar Hitlerkalender zu kaufen und auch Weine mit deren Etikett. Auch den faschistischen Gruß kann man oft bei patriotischen Veranstaltungen sehen. Obendrein wird Deutschland sehr oft öffentlich in der Presse und im Internet ganz billig angegriffen, obwohl Italien bis zu 60 % deutsche Urlauber hat. Da wäre schon mal eine Reduzierung als Zeichen angebracht.

Hermann Taber

Oberammergau

Quo vadis, Deutschland? Italien hat gewählt. Nach Schweden die nächste Ernüchterung. Will man hier das Ergebnis genauso infrage stellen wie am 5. Februar 2020 die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, als selbst unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine demokratische Wahl nicht akzeptiert hat?

Marcus Aurelius hat gesagt: „Wie lächerlich und weltfremd ist der, der sich über irgendetwas wundert, das im Leben vorkommt.“ Die Sehnsucht nach mehr Nationalismus ist auch in Deutschland erkennbar. Nur wird sie hier mit allen Mitteln versucht zu unterdrücken, indem man für gewisse Themen Tabuzonen eingerichtet hat. Dabei handelt es sich bei den meisten nicht um Faschisten, sondern um Menschen, die (auch wenn es hier im Land verboten scheint) stolz darauf sind, Deutsche zu sein in einem Deutschland, das mit Fleiß, Ehrlichkeit und sozialem Verständnis nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Ein Deutschland, in dem Tradition und Glaube die Grundstruktur für das Zusammenleben waren. Ein Deutschland, das in der Welt für seine Tugenden (Fleiß, Präzision, Korrektheit, Disziplin) bekannt war. Deutschland hatte Erkennungsmerkmale, um die wir beneidet wurden.

Heute schaut das anders aus: Flüchtlinge dürfen ohne Ausweis zu Tausenden ins Land. Wir schreien förmlich nach Deserteuren, was unsere Position gegenüber Russland sicherlich nicht verbessert.

Wer dieses Thema anspricht, wird zerfetzt. Wir treiben Handel mit nicht demokratischen Staaten, beim russischen Gas fangen wir aber auf einmal an, moralisch zu werden. Egal wie wir wirtschaftlich abrutschen, Ideologie wird durchgezogen.

Alles ein völliger Wahnsinn, mitregiert von einer Partei die sich wohl über die hohen Energiekosten freuen muss, da es ja voll ins Parteiprogramm passt. Vielleicht sollten sich diese und andere Parteien nicht den Kopf über Frauenquoten zerbrechen, sondern darüber, welche Grundqualifikation an eine/n Bundestagsabgeordnete/n gestellt werden. Keine Ausbildung oder Studium im Lebenslauf ist halt ein bisschen wenig. Leider scheint unsere gesättigte, mit Brot und Spiele ruhig gestellte Gesellschaft zu naiv und zu träge.

Es ist wohl weniger eine Frage von Intelligenz. Vielmehr ist es eine Frage von Trägheit und guten Glauben, die eine Manipulation der Gesellschaft überhaupt ermöglicht. Querdenken bedeutet nicht automatisch quer zu handeln. In Deutschland aber auch ein klares Tabu (Warum nur?).

Der deutsche Karren sitzt mittlerweile so tief im Dreck, dass es beim Rausziehen wohl zum Achsbruch kommen wird. Deutschland muss sich und seine Ziele neu definieren.

Michael Hillmeier

Landsberied