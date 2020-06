Politik in Corona-Zeiten

Leserbriefe

Klaus Vick: „Es gab immer den Hang zu einfachen Erklärungen“; Interview mit Jasmin Riedl, München 12. Mai

Die Corona- Krise zeigt, wie fragil, wie instabil, inkonsistent und wie vulnerabel unter veränderten Bedingungen doch unsere scheinbaren Grundüberzeugungen, unsere vermeintlichen Gewissheiten und politisch-gesellschaftlichen Einstellungen sein können. Sie macht deutlich, wie situations- und erfolgsabhängig, aber auch wie revisionsbedürftig die ethisch relevanten Wert- und Koordinatensysteme unserer Kultur und der gesamten Zivilisation letzten Endes sein können.

Unsere - zum Teil in sich widersprüchlichen und ambivalenten- Erwartungen und Forderungen an die politischen Verantwortungsträger unterliegen einem permanenten inneren Abstimmungs- und Bewertungsprozess , dessen Kriterien fast täglich nachjustiert werden und zum Teil auch angesichts neuer Erkenntnisse in einem gigantischen Lernprojekt immer wieder korrigiert werden müssen. Unser eigenes Beurteilungsvermögen wird auf eine ungewöhnlich harte Probe gestellt: Eindeutigkeiten lösen sich auf. Der Begriff der „Ambiguität“, der besagt, dass eine Position, aber auch die Gegenposition ihre jeweilige Berechtigung haben kann, will diesem Sachverhalt gerecht werden: Die Frage, ob die Freiheit einer Minderheit (z.B. der älteren, risikobehafteten Bevölkerung ) beschränkt werden darf, um jene einer Mehrheit ( der jüngeren, nicht vorerkrankten ) zu gewährleisten oder zu ermöglichen, kann mit guten ethischen Begründungen sowohl bejaht als auch verneint werden. Also: sowohl Bundestagspräsident Schäuble als auch der Gesundheitsexperte Prof. K. Lauterbach könnten mit ihren Antworten „ Recht haben“, obwohl ihre Meinungen diametral entgegengesetzt sind. Hier beweist sich, in wie weit die Politik die Kunst beherrscht, Narrative, Erklärungen, Erzählungen und Begründungen zu konstruieren bzw. zu formulieren, die von den Bürgern in einem konstruktiven Kommunikationsprozess als einleuchtend und berechtigt erfahren und angenommen werden können. Insbesondere der Bayerischen Staatsregierung und ihrem Ministerpräsidenten scheint diese politische Aufgabe bisher gut bis sehr gut gelungen zu sein.

Wie grundsätzlich Vertrauensverhältnisse der Bürger in Politik, Wissenschaft, die Medien und die Technik sowie in deren Repräsentanten einem derart beschleunigten und fundamentalen Wandel unterworfen sind, ist abzulesen an den in kurzen Zeitabständen medial veröffentlichten Umfragewerten: Da definiert sich beispielsweise die Antwort auf die Frage, welche Berufsgruppen „Systemrelevanz“ aufweisen, unter dem Eindruck dieser viralen Bedrohung völlig neu: Ärzte, speziell führende Virologen, Biomathematiker, Epidemiologen und Sozialmediziner sowie pflegende Berufe wurden in den ersten kritischen Phasen der Pandemieausbreitung zu den bestimmenden, hochgeachteten gesellschaftlichen Akteuren, denen mit Recht fast grenzenloses Vertrauen, ungeteilte Anerkennung und respektvolle Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde und auch weiterhin noch wird. Auch anderen Berufsgruppen, die wie Polizeibeamte, Landwirte, Lebensmittelhersteller, Verkäufer(innen), Fern- oder Busfahrer und Müllentsorger für die Aufrechterhaltung des Alltagslebens unentbehrlich sind, wurden spontane öffentlich Ehrungen zuteil, indem sie als die „Helden und Heroen der Krise“ tituliert wurden. Dem kostenlosen Applaus, der diesen Berufsgruppen von Teilen der Öffentlichkeit gespendet wurde, folgten sogar - bisher ausbleibende - politische Versprechen hinsichtlich einer Höhergruppierung der betreffenden Gehälter.

Die Frage, inwieweit die Politik ihre demokratischen Machbefugnisse an nicht legitimierte medizinische Koryphäen und Kompetenzträger delegiert habe, war Gegenstand von zum Teil sehr kontrovers geführten öffentlichen Disputen und Diskursen. Politiker, die bisher auf der Beliebtheitsskala ganz oben rangierten, da sie mit einer Aura der Erfolgreichen, narzisstischem Habitus, beeindruckender medial-telegener Ausstrahlung, bestechender Rhetorik oder beträchtlichem Selbstdarstellungspotential ausgestattet waren, büßen zum Teil sichtlich an öffentlicher Zustimmung ein, während einige jener an Vertrauen, Statur und Wertschätzung gewinnen, die bisher eher zwar durchaus kompetent, aber doch eher im Stillen wirkend ihrer politischen Arbeit nachgingen.

Um politische Heilsbringer mit scheinbar omnipotenten Erlöserqualitäten ist es z. Zt. sichtlich still geworden. Die Diskussionen beispielsweise darüber, über welche Qualitäten ein(e) künftige(r) Kanzler(in) zu verfügen hat oder wem das Amt der oder des CDU - Vorsitzenden zuzutrauen ist, spielen derzeit in den öffentlichen Debatten so gut wie keine Rolle.

Das Virus, mit bloßen Sinnen unsichtbar, mikroskopisch klein und zugleich in seiner Wirkung unvorstellbar m ä c h t i g, grenzenlos agierend und mit einer gigantischen Zerstörungskraft ausgestattet, tangiert alle Ebenen des menschlichen Lebensraumes. Es betrifft das Individuum, seine ihn umgebende Familie und Gruppe, die Gesellschaft, ja unsere ganze Zivilisation, aber auch nicht nur unsere von individualistischen Werten und Rechten geprägt westliche. Dieses Virus ist widerspenstig, möglicherweise auch wandlungsfähig, es bleibt unbeeindruckt von jeglicher Art einer staatlichen Verordnung und es entzieht sich weitgehend bzw. auf längere Zeit der wissenschaftlichen und technischen Zugriffsmöglichkeit. Es zwingt uns, in Geduld auszuharren und in einem für viele schmerzlichen Entwöhnungsprozess unsere bisherigen Abhängigkeiten und Süchte der unterschiedlichsten Art zumindest tendenziell aufzugeben. Dieses kleinste Virus dominiert derzeit scheinbar über die gesamte Menschheit.

Insofern kommt dem Virus eine e i n e n d e, v e r b i n d e n d e Funktion zu: Es macht die Menschen weltweit in einer gewissen Weise gleich, in dem es alle in unterschiedlicher Weise zu potentiellen Opfern und Betroffenen werden lassen kann. Es hat keinen Respekt vor Prominenz, Macht, Wissen oder Intellektualität. Es lässt bekanntlich nicht mit sich verhandeln: wir alle, unabhängig von Status, Herkunft und Einfluss sitzen gleichsam seit langen Zeiten erstmals wieder in einem, dem gleichen Boot. Es nivelliert so gesehen auch die alters-, geschlechts- status- und herkommensspezifischen Unterschiede, nach denen die Wertzuschreibungen an Menschen in üblicher Weise vorgenommen werden.

Das Virus schützt oder belohnt aber ebenso nicht unbedingt und automatisch den verantwortungsvollen, achtsamen Mitmenschen, der zudem auch noch die verordneten Verhaltensregeln gewissenhaft einhält. Es bestraft aber auch nicht in einer berechenbaren Weise den risikofreudigen, rücksichtslosen, sich narzisstisch unverwundbar fühlenden oder gleichgültigen Zeitgenossen.

Zugleich s p a l t e t dieses Virus als schicksalhafter Beschleuniger sozialer Ungleichheit jedoch in einer brutalen, gnadenlosen, hinterhältigen, heimtückischen, und scheinbar zutiefst ungerechten und willkürlichen Weise unsere Gesellschaften auf lange Zeit, in dem es die Menschen sortiert, klassifiziert, differenziert und katalogisiert in „nicht Betroffene“, „Verstorbene“, „Traumatisierte“, „Symptomfrei Betroffene“, „symptomatisch schwer und leicht Betroffene“, „ Betroffene mit und ohne Spätfolgen“, „indirekt oder sekundär Betroffene“, „sozial und ökonomisch mehr oder weniger Vernichtete“ usw. Daneben wird es auch eine nicht unerheblich große Gruppe von Wirtschaftsbranchen geben, die aus der Pandemiekrise mehr oder weniger gigantische ökonomische und strategische Vorteile generiert haben und so in unterschiedlicher Weise „gestärkt“ als „Gewinner“ aus dieser Zeit hervorgehen. Wie sich unter diesen tiefgreifenden, desaströsen und für viele traumatisierenden sozialen und politischen Umwälzungen die Bedingungen für das Fortbestehen einer solidarischen Gesellschaft aufrecht erhalten lassen, wird zu einer entscheidenden Zukunftsfrage und -aufgabe aller am Wiederaufbau beteiligten Kräfte werden müssen.

Die Spaltungen generieren notgedrungen massiv- pathogene gesellschaftliche Dynamiken: Da lebt der Beamte oder der Pensionär völlig unbelastet und unbeschadet unter dem Schutz der staatlichen Fürsorgepflicht sein bisheriges Leben weiter. Da fallen Angestellte unter das Hilfsdach von Soforthilfen und Sicherheitsschirmen. Beruhigend vor allem dann, wenn die Unternehmen die Einkommensdifferenzen weitgehend ausgleichen. Da bewahrt das Kurzarbeitergeld viele vor schlimmsten Engpässen, während gleichzeitig große Teile der Bevölkerung Einschränkungen gesundheitlicher, wirtschaftlicher oder psychosozialer Art in einem höchst empfindlichen Ausmaß erleiden und hinnehmen müssen. Viele derer, u.a. Freiberufliche, Gewerbetreibende, Kleinunternehmer, Kulturschaffende und Künstler sehen sich unverschuldet mit ihren Familien am Rande eines psychischen, sozialen oder wirtschaftlichen Abgrundes, wodurch alle Gründeraktivitäten und Aufbauarbeiten , die sich oft über Generationen hingezogen haben, - wie ungeschehen gemacht- völlig entwertet werden. Es werden hunderttausendfach soziale Existenzen , mühsam aufgebaute Karrieren, persönliche Lebensentwürfe und auch in lebenslangen Entwicklungs- und Lernprozessen sich konstituierende psychische Identitäten innerhalb kürzester Zeit in einer an Brutalität und Rücksichtslosigkeit kaum nachvollziehbaren Weise den härtesten Belastungsproben mit hohen Risiken des Scheiterns ausgesetzt.

Das Virus ist schweigsam und geheimnisvoll. Es verrät nichts über seine Herkunft oder eine etwaige Mission, wie sie oft von Verschwörungstheoretikern phantasiert wird. Wir wissen nicht zuverlässig, auf welchem Weg es in die Welt kam oder welche der gängigen Ursprungstheorien die höchste Glaubwürdigkeit aufweist: Wäre es so, dass keine unbeabsichtigte oder fahrlässige Freisetzung des Virus aus einem Labor der Grund für das Desasters gewesen wäre oder dass wichtige Informationen seitens der chinesischen Regierung, der WHO oder der Nachrichtendienste nicht aus ethisch nachvollziehbaren Motiven zurückgehalten wurden, müssten wir in großer Sorge um uns und die gesamte Menschheit sein. Insofern lässt es uns im Unklaren darüber, wie seine unheilvolle Existenz zu verstehen und zu interpretieren ist. Wir wissen demnach nicht und wir werden es möglicherweise nie erfahren oder auch gar nicht wirklich erfahren wollen, in welcher Realität wir weltpolitisch eigentlich leben und ob die Welt durch diese Pandemie nicht ein signifikant anderer, gefährlicherer Ort geworden ist.

Wir wissen ebenso noch nicht, welche Wirkungen all jene Erfahrungen ( z. B. von Ohnmacht, sozialer Deprivation und Verunsicherung, Hilflosigkeit, Zukunfts- und Existenzangst, Identitätsverlust, Kontakteinschränkung, direkter oder indirekter viraler Betroffenheit ) , die wir als Erwachsene aber besonders als Kinder bisher in der Pandemiezeit machen mussten und noch machen werden, in unserem Seelenleben entfalten. Auch können wir nur ansatzweise Theorien darüber entwickeln, wie sich diese Aspekte auf das individuelle und kollektive Unbewusste von uns Menschen auswirken werden oder wie sie das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft und Kultur mitprägen.

Was wir jedoch mit Sicherheit wissen können, ist, dass die Weltgesellschaft vor gigantischen Herausforderungen steht, die wir nur bewältigen können, wenn die Länder und ihre Führungen alle politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturell verfügbaren Ressourcen über die nationalen und zivilisatorischen Grenzen hinweg in friedlicher Koexistenz zu Lösung einsetzen. Es ist auf lange Sicht nicht die Zeit etwa für die Erhöhung von Militär-, Rüstungs- und Verteidigungsausgaben. Die Zeit mahnt uns, militärische Operationen ebenso wie Wirtschaftskriege und Ausbeutungsstrukturen etwa zwischen „erster“ und „dritter Welt“ umgehend zu beenden bzw. einzustellen. In Zeiten einer Pandemie Kriege zu führen ist paradox und in gewisser Weise auch von totaler Verrücktheit.

Die Menschheit darf auch nicht zurückfallen in jene unheilvollen, vorzivilisatorischen Zeiten vor der Aufklärung, in denen der magische Glaube und der Mythos vorherrschte, man könne durch die Darbringung von Menschenopfern die Götter besänftigen oder milde stimmen: sie würden von ihren Strafmaßnahmen gegen die Bevölkerung ablassen, wenn man die Hexen oder andere vermeintliche Verursacher des Elends ausschalte oder beseitige. Das größte Menschheitsverbrechen in der jüngsten deutschen Geschichte, welches vor genau 75 Jahren durch Befreiungsakte der Siegermächte unterbunden wurde, müsste uns immun gemacht haben gegenüber Lösungsfantasien und -ansätzen dieser Art. Die von einigen wenigen Politikern und Theoretikern vertretende Haltung, man könne doch - verkürzt dargestellt - die älteren oder risikobehafteten Bevölkerungsanteile bei weitergehendem Kurs der Lockerung notfalls isolieren oder sogar „opfern“, damit der überwiegend jüngere Part ohne Einschränkungen und in wirtschaftlich weiterhin prosperierenden Verhältnissen weiterleben könne, muss bei uns alle Alarmsignale und breiten Wiederspruch auslösen. Letztendlich würde ein Lösungsansatz dieser Art bedeuten, dass für die Menschen Lebensrechte und -werte erster, zweiter oder auch dritter Klasse (z .B. für Nicht-EU-Bürger ) installiert werden müssten. Derartige Ideen würden eine Wiederbelebung , eine Reaktualisierung von Theorien beinhalten, die in unterschiedlichen politischen Systemen und Kulturen schon schlimmste Verfehlungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hervorgerufen haben. Man stelle sich nur vor, Menschen ab einem bestimmten Alter oder mit bekannten Vorerkrankungen würden im Bedarfsfall vom Recht auf medizinische Behandlung in einer Art von „Triage in Friedenszeiten“ ausgeschlossen werden, da sich Investitionen in ihr „gerettetes Leben“ wirtschafts- und sozialpolitisch nicht mehr rechnen bzw. lohnen. Die Rettungswürdigkeit von Menschenleben würde dann u.U. grundsätzlich und relativierbar zur Disposition stehen.

Ein Zurück in unser bisheriges, altes Leben ist auf lange Sicht nicht zu erwarten, was der Finanzminister mit den Begriff „neue Normalität“ und andere als „neue Welt“ benennen wollten. Wir müssen möglicherweise leider unsere bisherigen Annahmen über Sicherheit in der Welt, über Legitimation von Macht, deren Ausübung und Kontrolle, über die Möglichkeiten und Grenzen von Wissenschaft und Technik, ihre Nutzbarmachung für uns Menschen in der Krise und Umwälzung korrigieren. Und auch unsere grundsätzlichen individuellen und gesellschaftlich- kulturellen Wert- und Orientierungssysteme, die wichtige Aspekte unserer Identität ausmachen, müssen wir angesichts dieser Realität in tiefgehender Weise überdenken und reflektieren. Auch müssen wir die Fähigkeit, Unsicherheit, Unkontrollierbarkeit, Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und Ohnmacht aushalten und ertragen zu können, als psychisch sowie pädagogisch wertvoll und erstrebenswert erachten Wir müssen wir in Zukunft mehr als bisher mit der Erfahrung, dass es keine absoluten und umfassenden Wahrheiten gibt, die uns vor Ambivalenzen und Wertkonflikten bewahren würden, zurechtkommen. Dass sie auch von der Wissenschaft nicht ad hoc geliefert werden können, mag uns nachhaltig enttäuschen und irritiert in einer Zeit der drängenden Wahrheitssuche zurücklassen. Wir müssen uns insbesondere der immerwährenden Gefährdung, der Begrenztheit und Verletzbarkeit sowohl der menschlichen Spezies als auch des eigenen individuellen Lebens noch einmal in einer besonderen Weise bewusst werden. Es kann uns gelingen, wenn wir einen vertieften Zugang zu unserem Unbewussten, unseren eigentlichen, wesentlichen Bedürfnissen und zu unserer inneren Gefühlswelt anstreben. Wir müssen mit Sicherheit mehr Empathie und Verantwortung entwickeln für die „Anderen“, die Unterprivilegierten, die Ausgebeuteten der Welt und die ohnmächtig einem ungerechten Schicksal Ausgelieferten. Wir dürfen zugleich gegenüber den heimatlos gewordenen, in den Flüchtlingsströmen nach einem sicheren Ort auf der Welt und nach einer Lebensperspektive Suchenden -wie es derzeitig scheint- nicht gleichgültig werden. Selbstverständlich können wir aus sozialpolitischer Sicht auch die „Schwachen, Armen und überforderten Mitmenschen“ im eigenen, bisher so reichen und privilegierten Lande nicht aus dem Auge verlieren. Letztendes geht es um die Definition unseres Verhältnisses zur nicht-menschlichen Welt, die wir seit wenigen Generationen in sträflichster Weise vernachlässigen. Wenn wir noch die menschengemachten Klimaprobleme nicht negieren wollen, steht dieser unserer globalisierten Generation eine gigantische Mammutaufgabe und möglicherweise eine langfristige, jetzt in ihrer Komplexität noch nicht vorstellbare Sisyphusarbeit bevor. Und keine(r) ist da, der /die uns diesmal sagt : „Wir schaffen das“.

Dr. Michael J. Kindl, MAS

München