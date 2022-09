Freude am Lehrerberuf

Franz Wimmer: Vergütung ausreichend; Leserforum 24./25. September

Wer aktuell im Schulbetrieb tätig ist, weiß, dass das gesamte System wahrscheinlich zusammenbrechen würde, wenn nicht so viele Mütter kurz nach der Geburt ihrer Kinder wieder anfangen würden, als Lehrerin zu arbeiten – logischerweise in Teilzeit. Anscheinend zählt für Herrn Wimmer die Familiengründung nicht als triftiger Grund für diesen Schritt. Gott sei Dank macht die Arbeit mit Kindern den allermeisten Lehrern Spaß, und ich selbst bin dankbar, dass ich diesen Beruf als Teilzeit-Mutti ausführen kann. Ausschlaggebend ist die Freude am Beruf – das Gehalt oder das Bild vom Lehrer sicher nicht.

Birgit Kaubisch

Erdweg

Ich höre jetzt schon die Aufschreie der Lehrkräfte .Der angebliche Mangel an Lehrkräften lässt sich mit einfachen Mitteln abstellen . Wenn alle Lehrkräfte, die jetzt in Teilzeit arbeiten, Vollzeitkräfte wären, gebe es keinen Mangel an Lehrkräften (ich benutze den Begriff „Lehrkräfte“ ,weil das Gendern nervt).Aber wahrscheinlich ist das Gehalt der Lehrkräfte so hoch, das selbst Teilzeit noch ausreichend und lukrativ ist. Angestellte Ingenieure in der Industrie erreichen diese Gehälter nur selten. Wenn die Lehrkräfte ihre Vorbereitungsstunden im Lehrerzimmer der Schulen absolvieren würden, was eigentlich der Sinn der Lehrerzimmer ist ,hätte man auch Ersatz bei kurzfristigen Ausfall von Lehrkräften zur Verfügung. Voraussetzung ist natürlich das ausreichend Kinderkrippen, Kindergarten und Hortplätze zur Verfügung stehen, in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18 Uhr. Der politische Wille muss aber bei allen Parteien vorhanden sein.

Jürgen Preuß

Schongau