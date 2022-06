Für die Musikhauptstadt eine komplette Blamage

Markus Thiel: „Wir legen keine Denkpause ein“; Kultur 3. Juni

In Ihrem Artikel bezeichnen Sie den Herkulessaal als Wahlheimat für das großartige BR-Symphonieorchester als zu klein – das ist zwar für ein solch großes Orchester zutreffend, und das neue Konzerthaus im Werksviertel wurde erneut angesprochen – aber muss dies die Lösung sein?

Ich war zum ersten und sicher einzigen Mal am Ostersamstag in der Isarphilharmonie, nach einem langen Marsch (von wegen 450 Meter vom Candidplatz) dunkelgraue, düstere Farben, Foyer wie eine Bahnhofshalle, ganz enge Gänge, kein Aufzug auf die oberen Ränge, stattdessen steile Treppen, nach einer Verschnaufpause und dem Betreten des Saals vom oberen Rang der Schock: Blick in den düsteren Abgrund, steile Treppe, kein Geländer, unten ein filigraner Maschendraht als Schutz, der kaum eine Person mit 100 kg aufhalten würde – erstaunlich, dass dieses nur für sportliche Besucher ohne Höhenangst zumutbare Konstrukt bei der Bauaufsicht durchging. Für die Musikhauptstadt München eine komplette Blamage! Nicht mal die Akustik war den nur circa 70 Musikern der Münchner Symphoniker im Kopfsatz und Finale von Beethovens 9. voll gewachsen – da wäre das von mir so geliebte BR-Symphonieorchester bei lauteren Passagen erst recht zu viel.

Mein entsetztes Fazit: Nie wieder ein Konzert im Ga-steig HP8! Ganz anders der Herkulessaal: Bequem mit dem ÖPNV oder Auto zu erreichen, breite Treppen nach oben, gute Akustik – ich werde für das BR-Symphonieorchester nur noch Konzerte dort buchen.

Bernd Kunkel

Kirchheim