Gefährliche Vollkaskomentalität

Teilen

Georg Anastasiadis: Minister Habeck: Charmant überfordert; Kommentar 9. September; Wer ist für Energiekrise verantwortlich?; Leserforum 13. September

Wie Herr Anastasiadis schreibt, wollen die Grünen mit grüner Ideologie gegen die Wirklichkeit anregieren. In der Gaskrise wäre es nötig, jede verfügbare Energiequelle zu nutzen, um Gas zu sparen. Aber Atomkraftwerke will Herr Habeck nicht nutzen, sondern nur zwei als Reserve behalten. Er hat fälschlicherweise behauptet, dass mit dem Weiterbetrieb der AKW der Gasverbrauch nur um maximal zwei Prozent gesenkt werden könne. Tatsächlich könnten mit den drei laufenden AKW und der Wiederinbetriebnahme der Ende letzten Jahres abgeschalteten AKW mindestens 6,5 Prozent Gas gespart werden.

So betrug 2021 der Gasverbrauch Deutschlands 1000 Terawattstunden (TWh). Die sechs AKW erzeugten eine Strommenge von 65 TWh. Würde man diesen Strom zum Heizen oder zur industriellen Wärmeerzeugung nutzen, so wären 6,5 Prozent Gas gespart. Die Einsparung ist noch erheblich größer, wenn ein teilweises Ersetzen der Gasverstromung berücksichtigt wird, denn nur ein Teil der Energie des Gases wird in Strom umgewandelt. Die Einsparung ist auch nicht am gesamten Gasverbrauch zu messen, sondern am Füllen der Lücke, die durch nicht geliefertes russisches Gas entsteht. Hierzu könnten die AKW einen erheblichen Teil beitragen, vielleicht 20 bis 30 Prozent.

Siegfried Schwarz

Lenggries

Anscheinend hat Herr Anastasiadis die Wirklichkeit nicht ganz auf dem Schirm. Die Realität ist: 1. Der Weiterbetrieb der bestehenden AKWs löst unsere Energiekrise nicht und ist bestenfalls ein Beitrag zur Stromproduktion. Unsere Gasversorgung ist aber das bedeutend größere Problem. 2. Die Frage nach einem Weiterbetrieb der noch im Betrieb befindlichen AKWs ist ungeklärt. 3. Der Atomausstieg 2022 ist ein Produkt der Kanzlerschaft von Frau Merkel und nicht von den Grünen oder von Robert Habeck zu verantworten. 4. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde anschließend zu langsam vorangetrieben. Vor allem in Bayern ging dank der von der CSU aufgestellten 10H-Regelung für den Abstand von Windrädern wenig voran. 5. Die Abhängigkeit von russischem Erdöl und Erdgas wurde während der CDU-geführten 16-jährigen Regierung durch Nord Stream 2 manifestiert. Warnungen verschiedener europäischer Länder und der USA wegen der Abhängigkeit von Russland wurden nicht ernst genommen.

Robert Habeck macht einen guten Job. 16 Jahre Fehlplanung sind nicht mit einem Fingerschnippen zu korrigieren. Dass bei diesem Mammutjob auch Fehler unterlaufen, ist vorprogrammiert. Natürlich müssen diese korrigiert werden. Aktuell haben wir parallel die beiden schwersten Krisen der Nachkriegszeit zu bewältigen. Der Beitrag zur Lösung von CDU und CSU besteht bisher nur aus Wahlkampfgetöse wegen der im nächsten Jahr in Bayern anstehenden Landtagswahl. Gerade angesichts der aktuellen Energiekrise wäre bei CDU und CSU Demut angesagt.

Jürgen Haubeil

Krailling

Bisher hat die Ampelkoalition auf die Folgen des UkraineKrieges innen- und außenpolitisch ganz gut reagiert. Innenpolitisch haben wir gelernt, dass wir unsere Freiheit und Demokratie zur Not auch mit Waffen schützen müssen. Außenpolitisch haben wir uns (hoffentlich) nachhaltig daran erinnert, dass allein und einzig die USA unsere Freiheit durch ihren nuklearen Schutzschirm bis auf Weiteres sichern können.

Die Energiekrise offenbart jedoch den Mangel an ökonomischem Sachverstand, insbesondere bei den Grünen. Der von Minister Habeck hochgelobte Stresstest redet die tatsächlichen Risikofaktoren klein. Sollten wir tatsächlich einen harten und/oder längeren Winter bekommen, können Blackouts oder Energierationierungen nicht ausgeschlossen werden. Habecks Aussage, dass dann Betriebe ja Produktionspausen einlegen können, ohne insolvent zu gehen, sind ökonomisch unsinnig, zerstören Teile unserer ökonomischen Infrastruktur und gefährden Arbeitsplätze.

Zudem fehlt jeglicher Plan, wie und wann die Energiepreise wieder auf ein für Unternehmen und Bürger erträgliches Maß reduziert werden können. Die systemfremde Zufallsgewinnbesteuerung ist nur sozial getriebener Aktionismus. Der seit der Corona-Krise von unserer rot-grünen Politik propagierte „starke Staat“ ist in weiten Teilen Ausdruck einer Vollkaskomentalität, die uns allen ein neues Lebensleitbild schaffen soll: Der Staat hilft immer und garantiert somit ein Leben ohne wirtschaftliche Nöte. Das ist ziemlich gewagt, den jeder Unternehmer, verantwortungsvolle Manager und Angestellte weiß, dass das an der Realität vorbeigeht.

Dr. Andreas Mayer

Dachau

Senkt endlich die enormen Steuern auf den Sprit! Es heißt immer: Es gibt keine Doppelversteuerung. Das Geld, mit dem wir tanken, ist schon versteuert.

Dorothea Haas

Haspelmoor