Leserbriefe

Nora Linnerud: Die neue Konkurrenz auf Straßen und Gehwegen; Blickpunkte13. April

Ist es wirklich angebracht, dass zukünftig Jugendliche ab zwölf und 14 Jahren zukünftig mit zwölf und 20 km/h-Rollern auf Gehwegen und Fahrradwegen unterwegs sind? Damit Fußgänger und Radfahrer gefährden, steif auf den Brettern stehen, anstatt sich sportlich zu bewegen. Was wird denn das für ein Gesetz, Hauptsache ein neuer Markt wird eröffnet. Nichts dagegen in ländlichen Gefilden, aber nicht im Großstadtverkehr. Knochenbrüche und weitere Verletzungen an Unbeteiligten sind dadurch schon vorprogrammiert. Aber dies ist ja alles nicht wichtig, Hauptsache Profit!

Karin Laschütza

München