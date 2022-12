Geld oder Vermögen?

Teilen

Interessenvertreter der Immobilienerben; Leserforum 1. Dezember

Die mangelnden Wirtschaftskenntnisse und die unterschwellige Unternehmer-Feindlichkeit besonders junger Politikerinnen und Politiker sind erschreckend. Das schlägt sich nun auch in den Diskussionen um die Erbschafts- und die Vermögensteuer nieder. Allzu vielen offenbar unbekannt: Geld kann man ausgeben, Vermögen nicht! Dem Geld entsprechen sogenannte liquide Mittel, Bargeld und Guthaben. Davon kann ich den täglichen Lebenswandel bestreiten, kann shoppen gehen, in Urlaub gehen, ein Auto kaufen und - so ich genug davon habe - im Luxus leben. Dem Vermögen entsprechen Sachwerte, Häuser, Immobilien, Kunst- und Wertgegenstände, gebundene, nicht ohne Weiteres in Geld umwandelbare Mittel, wie noch nicht fällige Renten, Lebensversicherungen. Vom Vermögen kann man sich keine Semmel kaufen, es sei denn, man beleiht es, erhält einen Kredit, oder man verkauft es, verwandelt es in liquide Mittel. Unternehmer haben meist besonders hohe Vermögenswerte, Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Produktionsanlagen, Transportmittel, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fahrzeuge aller Art. Dazu kommen imaginäre Vermögenswerte, Patente, Gebrauchsmuster, Markenrechte, Verfahrensmethoden, Expertenwissen, das Image, der Bekanntheitsgrad, der Mitarbeiter- und der Kundenstamm u.v.a.. Diese hohen Vermögenswerte haben schon immer die Begierde der Politiker und Neider geweckt. Da müssten doch mit einer Vermögenssteuer beträchtliche Summen abzugreifen sein, um damit Finanzlöcher zu stopfen oder um sie an Notleidende zu verteilen? Oder die ungerechte Vermögensverteilung zu beseitigen? Die Vermögenssteuer ist die teuerste und unergiebigste Steuer, die es gibt. Deshalb raten alle Finanzwissenschaftler ab. Sie erfordert eine immense Bürokratie, die die Aufgabe lösen muss, die Vermögenswerte objektiv zu bewerten. Zu welchem Wert? Zum Einkaufswert? Zum Zeitwert? Zum Wert, der bei einem Verkauf zu erzielen wäre? Liquidatoren erzielen oft nur den Schrottwert. Aktien? Zum Kurswert? Welchen damals bei WireCard? „Alle Bilanzen lügen!“ Mit diesem provokativen Satz machte einst ein späterer Professor von sich reden. Weil er stimmt. Geld und liquide Mittel kann man zählen. Vermögenswerte nicht. Man kann sich reich oder arm rechnen. Je nach dem, was man erreichen möchte - geringere Steuern oder höhere Beleihungswerte. Einst musste ich ein Unternehmen sanieren. In der Bilanz waren riesige Grundstücke zu einem beträchtlichen Wert ausgewiesen. Real aber führten sie zu roten Zahlen! Es waren ausgebeutete Steinbrüche mit hohen Kosten für Absicherung gegen Stürze und Unfälle. Wenn Sie eine vermögende Privatperson sind und wertvolle Teppiche haben, zu welchem Wert setzen Sie die in einer Vermögens-Steuererklärung an? Vielleicht kommt irgendwann ein Finanzbeamter und prüft das nach? Oder einen Picasso an der Wand? „Ach, das ist nur ein Druck!“ Ach so? Und wieviel wert ist ein Oldtimer?

Dr. Werner Siegert

Stockdorf