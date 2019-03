Leserbriefe

Geschlechtergerechtigkeit; Leserforum 9./10. März

Erfreulich, dass der Merkur den Stimmen gegen Gender-Unsinn in der Sprache Raum bietet. Da Frau Kupferschmid dort die Frage stellt, wo man den Aufruf „Schluss mit dem Gender-Unfug“ des Vereins Deutsche Sprache nachlesen und unterschreiben kann: Im Internet unter vds-ev.de. Über 21000 haben schon unterschrieben, darunter bekannte Persönlichkeiten. Der Verein besteht seit mehr als 20 Jahren und befürwortet durchaus die Weiterentwicklung der Sprache; er wendet sich aber aktuell gegen den läppischen Unsinn, der nur eine unnötige Aufblähung und Komplizierung bringt.

Axel Stark

Gmund



In letzter Zeit kommt man sich vor, wenn man die Zeitung aufschlägt, ob man in Deutschland im falschen Film sitzt. Diskussionen über Diverse wie man das sogenannte dritte Geschlecht behandeln soll. Wie viele Prozent Diverse gibt es denn eigentlich, hierüber habe ich noch nichts gelesen, hat schon mal jemand je mit den Betroffenen gesprochen, ob sie sich outen wollen, wenn sie eine extra dafür bereitgestellte Toilette aufsuchen sollen. Wie krank ist man eigentlich, so einen Unsinn zu diskutieren, ohne die Betroffenen einzubeziehen? Bundespräsident und Kanzlerin befürworten auch noch die Demonstrationen der Schulschwänzer , gehts noch? Fahren Eltern mit ihren Kindern einen Tag vor den Ferien in den Urlaub um Geld zu sparen werden Sie am Bahnhof oder Flughafen von der Polizei aufgehalten und zur Anzeige gebracht, wenn aber die Schule am Freitag zur Schulzeit geschwänzt wird passiert nichts. Von den Kultusministern hört man zu dem Thema ebenfalls nichts, früher gab’s dafür einen Verweis. Aber das ganze wird ja durch unsere Volksvertreter sanktioniert ohne die Jugendlichen aufzuklären dass alle Träume finanziert werden müssen und ihre Eltern dies bezahlen müssen. Nun kommt auch noch der Hinterbänkler der Grünen Janecek mit abstrusen Vorschlägen den Flugverkehr für Vielflieger zu kontingentieren. Da frage ich mich, was es an den Eingangstüren von Bundestag und den Landtagen zu rauchen gibt, anscheinend alles umsonst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich bei den angeblichen Zuwächsen der Grünen um Fake News handelt. Leute wacht endlich auf! Die ganze Welt lacht bereits über uns.

Hans Winkler

Oberding