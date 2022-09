Gendern

Auf Sprachstil achten; Leserforum 19. September

Rettet die deutsche Sprache! Wieso müssen neuerdings angebliche „Superschlaue“ an unserer schönen deutschen Sprache herumbasteln? Das ist einmal das tolle Gendern, dessen Sinn der normale Mensch wohl kaum begreift. Ich warte nur darauf, dass demnächst auch noch von „Fans und Faninnen“, von Menschen und Menschinnen“, von „Azubi*innen“ oder auch „Lehrling*innen“ gesprochen wird. Die Sprache wird dadurch regelrecht verunstaltet. Natürlich mach es Sinn, zum Beispiel von Sportlern und Sportlerinnen zu sprechen. Aber vom Lehrer- und Lehrer*innenstudium zu sprechen oder gar vom Lehrer*innenstudium ist wohl sinnlos. Jeder normale Mensch weiß, dass zum Beispiel mit „Lehrer“ Männer und Frauen gemeint sind. Und mit Gleichberechtigung hat das Ganze nichts zu tun. Wichtiger wäre es, da, wo es gute und treffende deutsche Ausdrücke gibt, auf die vielen unnötigen Anglizismen zu verzichten. Dann werden immer neue Wörter verboten. (Wer verbietet hier eigentlich?) Jetzt wird auch der Begriff „Indianer“ geachtet. Indianer sind ein Volksstamm, genau wie Maori, oder Aborigines. Sie wurden von den Europäern übel misshandelt. Was ist an diesen wollklingenden Namen verwerflich? Und jetzt überlegt man (wer?), ob das Wort „Volksfest“ nicht in „Bürgerfest“ umbenannt werde sollte. Besuchen wir dann demnächst die „Bürgerhochschule“ und singen „Bürgerlieder“? Was soll der ganze Blödsinn. Vielleicht sollen wir auch das Wort „deutsch“ abschaffen?! Deutsche haben schließlich in der Nazizeit viel Unheil angerichtet. (Der Vorschlag ist natürlich nicht ernst gemeint.) Pflegen wir doch unsere schöne Sprache so, wie sie gewachsen ist.

Rita Nitz

Bad Kohlgrub

1. Das Ziel des Bayerischen Rundfunks ist die Verwendung einer geschlechtergerechten und diskriminierungsfreien Sprache.

Unsere Sprache ist diskriminierungsfrei und geschlechtergerecht und das seit Jahrzehnten - keiner hat sich daran gestört. Warum jetzt diese Sprachverhunzung?

2. Oberste Maxime der Sprachpraxis bleibt die Publikums-Orientierung.

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Gesellschaft lehnt das generische „gendern“ ab. Dazu gibt es unzählige Quellen. Auf die Nennung dieser Quellen verzichte ich hier an dieser Stelle. Bitte halten Sie sich an den Wunsch der Mehrheit Ihrer Beitragszahler und machen Sie das, wofür Sie den Auftrag haben: Ihre Konsumenten neutral zu informieren.

3. Zudem gilt das Primat der Verständlichkeit. Die Wahrnehmung eines Inhalts sollte nicht von der Diskussion um die verwendete Sprache überlagert werden.

„Primat der Verständlichkeit“? Das erklären Sie mir mal bitte. Der Inhalt einer Information ändert sich nicht, wenn ich „Bürger“ sage. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn im Sprachgebrauch „Bürger“ und nicht „Bürger:innen“ gesagt und geschrieben wird. Dasselbe gilt für Lehrer und viele weitere geschlechtsneutrale Begriffe.

4. Es gibt angesichts der Angebotsvielfalt keine einheitliche Vorgabe im BR. Die Sprachverwendung soll verständlich und mit Blick auf die jeweilige Zielgruppe, den Ausspielweg und das Format angepasst werden.

Jetzt wird’s interessant: Kennen Sie eigentlich Ihre Zielgruppe? Das sind nicht die Kinder der „Fridays for Future“ Bewegung oder die der „Extinction Rebellion“, sondern der/die/das hart arbeitende Mann/Frau/Es.

Nochmals meine Bitte: Sie werden durch den Beitragszahler der GEZ bezahlt. Die Mehrheit in Deutschland lehnt das sprachlich/schriftliche gendern ab. Bitte halten Sie sich an Ihren Auftrag, die Bevölkerung zu informieren und nicht versuchen die Bevölkerung zu erziehen!

Maximilian Joseph

München