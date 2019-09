Leserbriefe

Wolfgang Hauskrecht: Ein Knopf für mehr Gerechtigkeit;

Blickpunkte 9. September

Der offenbar tiefgläubige Entwicklungsminister Müller mag ja von guten Absichten beseelt sein, aber glaubt er wirklich, freiwillige Vereinbarungen würden die Textilmafia dermaßen beeindrucken, um das traurige Los der Textilbelegschaften in Ländern wie Bangladesch und Kambodscha entscheidend zu verbessern? Der Minister verfehlt den Balken und macht bestenfalls einen unbeholfenen Stolperschritt in die richtige Richtung. Besser wäre es gewesen, er hätte beherzt verpflichtende Regeln durchgesetzt, statt am Ende mutlos vor der profitorientierten Textilindustrie einzuknicken. Auf ein vages Freiwilligkeitsprinzip zu setzen, ist reichlich naiv und erweist sich am Ende doch nur als Muster ohne Wert. Wollte Müller genau das, um sich eine Schaumkrone aufzusetzen?

Thomas Prohn

Erding