Gilt das alles nicht für Radfahrer?

Radler und Autofahrer; Leserbriefe 16./17. Juli

Es wird sehr viel diskutiert über den 1,5-Meter-Abstand des Autofahrers. Für den Radfahrer gelten Abstandsregeln offenbar aber nicht. Bin trotz meiner 83 Jahre sehr aktiver Radfahrer (runde 5000 Kilometer im letzten Jahr und ohne E-Bike!), weiß also, von was ich rede. Dazu drei Beispiele: 1. Isarradweg, circa vier Meter breit, geteert, also beste Voraussetzungen: Ich in meiner Fahrtrichtung, Gegenverkehr zwei Radfahrer nebeneinander, gerade noch verträglich, im letzten Moment fährt aber noch ein Schnellfahrer in der Mitte durch, Lenkerabstand allenfalls noch runde 10 Zentimeter! Sehr starker Rad-Verkehr, nicht auszudenken was da alles passieren hätte können!

2. Radweg Lindwurmstraße Richtung Sendlinger Berg, sehr schmal, allenfalls 1,50 Meter, trotzdem wurde ich mit hohem Tempo ohne Klingelzeichen überholt. In München wird ja gerne von den generellen 30 km/h für die Autofahrer gesprochen, könnte man so was an neuralgischen Punkten nicht auch für Radfahrer, beispielsweise mit 15 km/h einführen? Interessant auch die Tatsache, meine überholende Schnellfahrerin war an den nächsten beiden Rot-Ampeln trotz meines eher gemütlichen Tempos wieder neben mir gestanden.

3. Schmale Straße, rechts abgestellter Pkw, Gegenverkehr Pkw und ich kam mit meinem Rad gerade noch so durch, wurde aber im allerletzten Moment noch von einem weiteren Radfahrer überholt, mit diesmal gerade noch fünf Zentimeter Lenkerabstand. Und jetzt kommt’s: Dieser Schnellfahrer hatte an seinem Gepäckträger ein Werbeschild für den 1,50 Meter Abstand befestigt!

Geht’s eigentlich noch? Fazit: Wenn manche der Radler vernünftiger und rücksichtsvoller fahren würden, könnte man den umfangreichen Maßnahmenkatalog in Sachen Radfahrer ohne Weiteres reduzieren und damit auch sehr viel Geld (Radschnellwege etc.) sparen.

Richard Menzel

München