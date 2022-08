Glocken als gute bayerische Tradition

Carmen Ick-Dietl: Glocken-Grant in Ramersdorf; München 3. August; Proteste gegen doppeltes Glockenläuten; Bayern 4. August

Gott sei Dank läuten bei uns noch Kirchenglocken. Mir geht das Herz auf, wenn ich das Glockengeläut höre. Ich freue mich aber auch über schellende Kuhglocken und krähende Hähne. Mich stören auch nicht ein paar Kuhfladen auf der Straße, wenn man in ländlicher Gegend unterwegs ist. Was mich wirklich stört, sind Zugezogene, die meinen, sich über gute bayerische Traditionen aufregen zu müssen und sich nicht genieren, zur Oktoberfest-Zeit mit grauenerregenden Fantasie-Trachtengewändern durch München zu stolzieren.

Angela Wittmann

München

Glocken dürfen nicht mehr läuten, Hähne nicht mehr krähen, Kühe keine Kuhfladen ausscheiden. Liebe Leute, habt Ihr sonst keine Probleme? Kirchenglocken, die auch mal läuten, gehören nun mal zu unserem christlich geprägten Bayern. Wem die bayerische Lebensart nicht gefällt, wird weder gezwungen, hierherzuziehen, noch hierzubleiben.

Brigitte Wagner

Unterschleißheim

Das Glockenläuten war und ist die Möglichkeit der Kirche, die Bevölkerung hörbar zu erreichen. Abgesehen von der viertelstündigen Zeitansage waren in vielen Gegenden das Angelusläuten, Hochzeiten, Beerdigungen, Gottesdienste und viele situationsbedingte Ereignisse Anlass genug, Kirchenglocken sprechen zu lassen.

Heutzutage gibt das inzwischen deutlich eingeschränkte Läuten zum Gottesdienst auch unserer abendländischen Kultur die Möglichkeit akustischen Ausdrucks. Dass jede Kultur durch ihre eigene Religion geprägt ist, ihre Rituale von ihren Anhängern weltweit erkannt werden und sogar in der Fremde das Gefühl der Zusammengehörigkeit geben, merkt man neben dem Glockenläuten beispielsweise auch an Muezzin-Rufen oder unterschiedlich glaubensorientierter Kleidung.

In einem Land abendländischer Kultur das christliche Glockenläuten vermeintlich schüchtern einzuschränken, kommt einem Rückzieher aus unserer inzwischen glücklicherweise multikulturellen Gesellschaft gleich. Ein vom zuständigen Pfarrer angeregtes, offenes Gespräch zu führen ist das Angebot an die Gemeinde, als Gemeinschaft eine Entscheidung herbeizuführen.

Friederike Karsten

München

Es ist völlig normal, dass Kirchenglocken zum Gottesdienst läuten. Die Proteste gegen dieses Läuten sind nicht nachvollziehbar. Ich kann dazu nur sagen: Wenn wir in Deutschland beziehungsweise in München keine anderen Probleme haben, dann haben wir keine Probleme!

Christine Hartmann

München

Die Religionsfreiheit erkenne ich selbstverständlich an. Ob zu deren unverzichtbarem Kernbereich auch das Glockenläuten gehört oder dieses nicht eher Bestandteil einer gewachsenen Tradition ist, sei dahingestellt. Grundsätzlich finden Freiheitsrechte da ihre Grenzen, wo Rechte anderer tangiert werden. Für das liturgische Geläute scheint das allerdings genauso wenig zu gelten wie das Gebot der Verhältnismäßigkeit.

So gibt es auch andere Beispiele wie die evangelische Paul-Gerhardt-Kirche in München-Laim, wo das vermeintlich unbeschränkte Recht ziemlich exzessiv ausgenützt wird, um nicht von Missbrauch zu sprechen. So erlebt man fast täglich zu völlig „schrägen“ Zeiten wie 9.27 Uhr oder 10.53 Uhr an einem ganz normalen Werktag mehr oder weniger volles Geläute von mehr als fünf Minuten. Anscheinend jeder liturgisch noch so geringfügige Anlass ist da als Begründung recht.

Zu allem Überfluss „konkurriert“ diese Kirche akustisch mit der fast daneben liegenden katholischen St.-Ulrichs-Kirche. Dadurch ist am Sonntagvormittag die gefühlte Zeit ohne Läuten kürzer als die mit Läuten. Obwohl beide in derselben Umgebung gleichermaßen zu hören sind, stimmen sie sich nicht einmal beim Zeitschlagen ab. So könnte man beim jeweils wenige Sekunden versetzten Schlag „Viertel nach“ annehmen, wegen der zwei Schläge sei es schon halb. Zu sonstigen Zeiten verwirren beide zusammen auch mehr, als sie nützen. Die eine Kirche könnte doch den Zeitschlag bis Mittag übernehmen und die andere danach.

Gerda Schmidbauer

München

Wenn ich schon lese: Herr Peter Friedrich lebt seit Kurzem in der Aribonenstraße und ist jetzt schon genervt? Da geht bei mir die Galle über! Auf dem Land gibt’s Kirchen mit Glocken, es gibt Misthaufen und Gestank, es wird ab und an Gülle ausgebracht – ja, das ist zeitweise eine starke Belastung. Aber: Das ist das dörfliche Leben, und das ist schön, und ich weiß es vorher. Denn die Kirche und die Landwirtschaft waren vor mir da. Also, warum tue ich überrascht und protestiere?

Jürgen Mücke

Moorenweis