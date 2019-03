Einfluss auf das Klima

Leserbriefe

Gretas Energiewende;Weltspiegel 23./24. März; Verantwortung für Generationen; Leserforum 26. März

Ist es gerechtfertigt, eine sechzehnjährige Schülerin zu einer Ikone als Umweltaktivistin hochzustilisieren? Wie soll ein so junger Mensch mit dem daraus entstehenden gesellschaftlichen, moralischen Fallstricken umgehen? Inwieweit ist die Atomkraftargumentation von Greta mit dem Arsperger Syndrom zu erklären? Wer weiß das schon? Wer kann das seriös einschätzen? Müssen wir dafür erst das Buch von Greta Thunberg und ihren Eltern kaufen?

Anton Schuster

Pöcking

Das Klima lässt sich bestimmt nicht beeinflussen. Die größte Klimakatastrophe ist der Plastikmüll zu Lande und zu Wasser. 16 Umweltminister haben wir in Deutschland, und sie sind nicht in der Lage, diese Umweltkatastrophe einzudämmen. Fest in der Hand der Lobbyisten schlafen sie friedlich vor sich hin. Ich würde mir wünschen, dass die streikenden Kinder da anpacken würden.

Sibylle Gutwill

Isen

Nachdem ja viele Eltern, Lehrer und Politiker für die Freitagsstreiks sind und nichts dagegen haben, dass der Schulunterricht ausfällt, bin ich dafür, dass wir gleich eine 4-Tage-Woche an den Schulen einführen, dann können die Schüler ruhigen Gewissens am Freitag streiken. Doch halt, da würden sie ja nicht den Effekt haben, da ja am Freitag kein Unterricht ist. Also streiken sie am Donnerstag, dann haben sie wieder die Aufmerksamkeit wie jetzt. Für freitags hätte ich noch eine Idee, da könnten die donnerstags streikenden dann den Dreck wegräumen, den sie tags zuvor hinterlassen haben. Das ist dann gelebter Umweltschutz.

Michael Isemann

München

Die Leserbriefe von Peter Altmann und Peter Blüml haben mir gut gefallen. Als älterer Jahrgang kann ich mich erinnern, dass meine beiden älteren Geschwister damals starke Bedenken bezüglich einer Familiengründung hinsichtlich der damaligen Atomdebatte hatten. Beide bekamen dann jeweils vier Kinder, die alle heute noch leben. Es ist die Frage, ob wir Menschen überhaupt Einfluss auf die Erderwärmung haben werden? In den vergangenen Jahrmillionen der Erdentwicklung sind Kontinente entstanden und vergangen, Meere entstanden, die sich stark verändert haben, es gab die Entstehung von Gesteinen und Pflanzen, Wirbeltieren und die Entstehung des Menschen. Wenn einem das alles bewusst ist, entsteht die Frage, ob wir Menschen überhaupt Einfluss auf unser Klima haben werden? Man sollte in sein Smartphone die Schlagwörter eingeben: Erdfrühzeit, Erdaltertum, Erdmittelalter und Erdneuzeit. Klimaveränderungen gehören zur Geschichte der Erde, es gab auch Perioden, in denen die Pole eisfrei waren. Warum nicht auch in der Zukunft? Da hat der Leserbriefschreiber Peter Blüml recht: Nichts ist so beständig wie der Klimawandel.

Eberhard Schüler

Inning