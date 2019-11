Leserbriefe

Wolfgang Hauskrecht: Doppelverbeitragung fällt – allerdings nur teilweise; Im Blickpunkt 12. November

Der GroKo ist eine absolut unzureichende Regelung zum Thema Doppelverbeitragung von Betriebsrenten und Direktversicherungen eingefallen. Seit 2004 wurde in bestehende Versicherungsverträge eingegriffen, das Vertrauen derjenigen enttäuscht, die entsprechende Verträge insbesondere zur von der Politik geforderten privaten Altersvorsorge abgeschlossen hatten. Es wurde entgegen rechtsstaatlichen Grundsätzen sogar rückwirkend in bestehende Verträge eingegriffen. Dies bedeutet, dass statt des versprochenen Auszahlungsbetrags der doppelte (!) Krankenkassenbeitrag plus Pflegeversicherungsbeitrag von den Krankenkassen eingezogen werden mussten. Hunderttausende von gutgläubigen Bürgerinnen und Bürgern wurden so um hohe Beträge gebracht.

Die jetzt gefundene Regelung ist absolut unzureichend und ungerecht. Alle seit 2004 Betroffenen müssen bei einer Neuregelung die weggenommenen Beiträge wieder erhalten. Es darf nicht sein, dass Banken mit Milliarden Steuermitteln gestützt werden und gutgläubige Menschen derart bestraft beziehungsweise enteignet werden, denn sie bekommen weniger raus, als sie jahre- beziehungsweise jahrzehntelang Monat für Monat einbezahlt hatten in der Erwartung der bei Vertragsabschluss versprochenen Endsumme. Eingebracht wurde das Gesetz 2004 durch die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Die Idee dazu stammte von Olaf Scholz (SPD), zurzeit Kandidat für den SPD-Vorsitz.

Günther Schachner

Peiting