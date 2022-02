Große Angst in der Ukraine wegen Katz-und-Maus-Spiel

Friedliche Lösung; Leserforum 21. Februar

Zu Herrn Schäfer möchte ich sagen, dass selbstverständlich alles getan werden muss, um diesen Krieg zu verhindern. Was die Amerikaner betrifft, trafen die Lügen auf den Irak-Krieg zu, als Rumsfeld die Lüge über die angeblich vorhandenen Massenvernichtungswaffen verbreitete. Jetzt ist die Situation anders durch die Fakten, dass Putin massiv Truppen an der Grenze stationiert hat und weiter aufrüstet. Er spielt mit dem Westen Katz und Maus und ist wohl überrascht, wie einig sich der Westen wegen ihm auf einmal ist. Dass er die Ukraine wiederhaben will, hat er ja schon lange klargemacht. Meine Freundin in Kiew und alle in der Ukraine haben jedenfalls große Angst vor dem Krieg.

Jutta Schweickert

Germering

Russland weitet Manöver aus; Titelseite 21. Februar

Als die damalige Sowjetunion auf Kuba, also vor der Haustüre der USA, Raketen stationierte, stand die Welt 1962 vor einem Atomkrieg. Die USA unter Präsident John F. Kennedy zwangen die Sowjetunion zum Abzug der Raketen. Nun ist die Lage umgekehrt. Die USA und in ihrem Gefolge die Nato-Mitgliedsstaaten, die die Ukraine gerne in ihrem Machtbereich hätten, würden vor der Haustüre Russlands stehen.

Warum sollte Wladimir Putin hier anders reagieren als seinerzeit John F. Kennedy? „Europa wird in den Krieg getrieben“ steht auf der Titelseite des Münchner Merkur – von den Bevölkerungen der Staaten bestimmt nicht!

Hubert Theinl

München