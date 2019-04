Leserbriefe

Organspende: Widerspruch genügt, Leserforum 3. April

Dem Leserbrief von Frau Rosemarie Moelter, ebenso wie denen von Herrn Karl Heinz Still und Frau Hannelore Mahr, stimme ich vollkommen zu. Es ist wirklich eine unzulässige Nötigung, was in weitaus geringeren Fällen strafbar ist, aber scheinbar nicht, wenn der Staat selbst wieder einmal das Recht zu brechen gedenkt. Hier möchte ich präzisierend auf das Grundgesetz verweisen: GG § 1: (1) 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2 Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Diese Verpflichtung wird von Herrn Spahn klar missachtet. Es geht hier doch wirklich nicht nur um die zu rettenden Menschenleben, sondern um das große Geldverdienen, und sowohl im Christentum wie im Islam spricht man vom Paradies nach dem Tod, dann sollte doch der Tod nicht unter allen – auch gewalttätigen – Umständen vermieden werden. Wo sind denn die Vertreter der Religionen? Sie schweigen wieder einmal, wenn es um grundsätzliche Fragen geht.

Andrea von

Beaulieu Marconnay

Petershausen

Zum dem Thema ist in letzter Zeit viel geschrieben worden, es gibt in den Leserbriefen eigentlich nur zwei Meinungen: dafür oder dagegen. Eine dritte Möglichkeit wird von den Gesetzgebern nicht beachtet oder weiterverfolgt: Jeder willige Organspender, der sich in einer zu erstellende Kartei eintragen lässt, wird in der Prioritätenliste für Organtransplantationen ganz oben auf die Liste gesetzt, alle anderen werden zweitrangig als Organempfänger behandelt. Damit wird auch dem Gemauschel mit Spenderorganen ein Riegel vorgesetzt. Somit ist auch eine aktive Ablehnung zur Organspende nicht notwendig.

Hans Hausen

Erding